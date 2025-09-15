Slušaj vest

Jezivi zločin dogodio se danas u Velikom Polju kod Obrenovca, kada je Srđan P. ubio svog komšiju Igora J., nakon što mu je prethodno zapalio kuću. Posebno uznemirujuća činjenica je ta što je osumnjičeni ceo događaj snimio i video objavio na društvenim mrežama!

Na snimku se čuje kako osumnjičeni govori o razlozima zbog kojih je počinio monstruozni zločin, a potom pokazuje i automobil kojim je, kako tvrdi, udario žrtvu i usmrtio je.

1/4 Vidi galeriju Jezivi zločin u Velikom Polju kod Obrenovca Foto: Instagram

- Ljudi, ovako, sledeći put uzme li neko moje ime u usta ili ime moje porodice, zagazi li neko na moju proodicu, je l tako Ićo, reci, umireš polako, ali sigurno ljubi te brat. Ovo je auto s kojim sam ga spucao, nije se nadao mukica, a tamo mu gori kuća, tako da on uživa. Vidimo se ljudi dok ne dođe policija, pozdrav - čuje se na snimku koji je navodno snimio ubica i objavio na društvene mreže.

Srđanu P. policija je trenutno za petama, a više o tome pročitajte OVDE.