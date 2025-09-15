Slušaj vest

Veliko Polje kod Obrenovca je ceo dan pod opsadom policije koja se i dalje nalazi na svakom koraku, s obzirom na to da je uviđaj u toku nakon surovog ubistva koje je počinio Srđan P. kada je ubio komšiju Igora J. i sve to snimio i podelio na društvenim mrežama.

Na prvim fotografijama sa mesta zločina vidi se ograđen deo ulice, policijska vozila i uniformisani službenici su i dalje na terenu, a kako saznajemo, telo ubijenog Igora i dalje se nalazi nasred ulice u ovom mestu nedaleko od Obrenovca.

Meštani su u šoku, a posebno ih uznemirava činjenica da je, prema njihovim rečima, majka osumnjičenog samo dva dana ranije prijavila sina policiji. Ona je tada, kako navode komšije, rekla da je pretio i da je govorio kako će ubiti komšiju.

- Srđan je oduvek bio na svoju ruku i žena se zabrinula kada je čula kakve reči izgovara, očigledno je bila svesna da joj je sin bio spreman na sve, stalno je ponavljala da se plaši šta bi mogao da uradi. Svi smo znali da nešto nije u redu, na kraju ga je i ubio kao što je rekao - priča jedan od komšija za Kurir.

Selo je i dalje pod jakim merama obezbeđenja, a policija ne dozvoljava prolaz građanima. Istraga se nastavlja, a više detalja očekuje se tokom dana.

Podsetimo, ubica je ceo događaj snimio i video objavio na društvenim mrežama!

Na snimku se čuje kako osumnjičeni govori o razlozima zbog kojih je počinio monstruozni zločin, a potom pokazuje i automobil kojim je, kako tvrdi, udario žrtvu i usmrtio je.

- Ljudi, ovako, sledeći put uzme li neko moje ime u usta ili ime moje porodice, zagazi li neko na moju proodicu, je l tako Ićo, reci, umireš polako, ali sigurno ljubi te brat. Ovo je auto s kojim sam ga spucao, nije se nadao mukica, a tamo mu gori kuća, tako da on uživa. Vidimo se ljudi dok ne dođe policija, pozdrav - čuje se na snimku koji je navodno snimio ubica i objavio na društvene mreže.