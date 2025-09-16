Slušaj vest

Novi Pazar - Tokom proteklog vikenda u Novom Pazaru dogodio se niz provala u kojim je nepoznata osoba obila više skupocenih vozila na različitim lokacijama u gradu.

- Reč je o šest automobila u kojima je izvršena premetačina, ali vlasnici za sada nisu prijavili da im je nešto ukradeno. Prema prvim informacijama, provale su izvršene upotrebom čvrstih predmeta kojima su razbijeni prozori i obijene brave.

O događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, dok policija intenzivno traga za počiniocem ili više njih. Istraga je u toku.

Kurir.rs/RINA

