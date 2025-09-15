Slušaj vest

Srđan P. osumnjičen je da je najpre pretukao muškarca u okolini Obrenovca, zapalio mu kuću a potom kolima udario njegovog sina Igora J. koji je poginuo na licu mesta. Njega je policija locirala u okolini Uba nakon čega je uhapšen.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni je najpre došao do kuće muškarca, iz okoline Obrenovca, gde ga je tukao, a potom mu je zapalio kuću.

1/3 Vidi galeriju Mesto zločina u Velikom Polju Foto: Kurir

Kako se sumnja, osumnjičeni je seo u automobil i usput naleteo na sina prebijenog čoveka, koji se kretao na biciklu, te ga je pregazio kolima i usmrtio.

Uviđaj u saradnji sa policijom obavlja dežurni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu.

Pregazio komšiju, pa ga krvavog snimao Posebno uznemirujuća činjenica je ta što je osumnjičeni ceo događaj snimio i video objavio na društvenim mrežama!

Na snimku se čuje kako osumnjičeni govori o razlozima zbog kojih je počinio monstruozni zločin, a potom pokazuje i automobil kojim je, kako tvrdi, udario žrtvu i usmrtio je.

1/4 Vidi galeriju Jezivi zločin u Velikom Polju kod Obrenovca Foto: Instagram

- Ljudi, ovako, sledeći put uzme li neko moje ime u usta ili ime moje porodice, zagazi li neko na moju proodicu, je l tako Ićo, reci, umireš polako, ali sigurno ljubi te brat. Ovo je auto s kojim sam ga spucao, nije se nadao mukica, a tamo mu gori kuća, tako da on uživa. Vidimo se ljudi dok ne dođe policija, pozdrav - čuje se na snimku koji je navodno snimio ubica i objavio na društvene mreže.

Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.