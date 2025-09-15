DOŠAO SAM DA POGLEDAM U OČI ČOVEKA KOJI MI JE UBIO SINA: Otac vođe škaljarskog klana ubijenog u Atini prvi put došao u Specijalni sud!
Milan Dedović, otac jednog od vođa škaljarskog klana, Igora Dedovića, koji je ubijen 19. januara 2020. u Atini, danas se prvi put pojavio pred Specijalnim sudom u Beogradu, pred kojim se vodi postupak za ubistvo njegovog sina.
Dedović, Kako Kurir nezvanično saznaje, pred početak suđenja rekao je kratko "da je došao da pogleda u oči tom Milinku Brašnjoviću, i da vidi ko mu je ubio sina". Inače, sudija je danas opomenula Dedovića, koji je prvi put sedeo u sudnici, da ne sme da komentariše glasno dokaze koji se izvode.
- Morate da poštujete red u sudnici - obratila se sudija Milanu Dedoviću.
Inače, prema nezvaničnim informacijama, Milan Dedović je navodno sam otišao u ambasadu Srbije i zatražio da kao oštećeni prisustvuje suđenjima, što mu je i omogućeno jer je otac ubijenog.
Prema njegovim rečima, Dedović je, dok je čekao suđenje, rekao i da neko vreme pre nego što mu je sin ubijen, nije sa njim bio u kontaktu.
Igor Dedović i Stevan Stamatović, podsetimo, ubijeni su 19. januara 2020. u jednom restoranu u Atini, dok su sedeli i večerali sa suprugama i decom. U Igora Dedovića, prema navodima optužnice, ali i tvrdnjama svedoka saradnika, pucao je okrivljeni Milinko Brašnjović, a kao direktni izvršioci zločina u Atini označeni su i Dragn Tomić, Marko Petković i Ljubomir Lainović, koji je u međuvremenu i sam likvidiran.
Prema navodima optužnice, pripadnici kriminalne grupe koju su organizovali Veljko Belivuk, Darko Šarić i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj, mesecima su pokušavali da ih lociraju, a navodno su pratili čak i Dedovićeve suprugu i decu. Prema nezvaničnim informacijama, otac pokojnog Dedovića, poznavao je majku Radoja Zvicera, s kojom je išao u školu.
Kobnog dana, navodno ih je slučajno, kako ulaze u restoran, video Belivuk iz automobila i pozvao četvoricu plaćenih ubica koji su čekali u jednom štek stanu.
Prema navodima optužnice, Zvicer i ostali članovi kriminale grupe "uživo" su preko Skaja pratili šta se dešava u restoranu, a potom je vođa kavačkog klana poslao svoj selfi i poruku:
- Oooo, danas je Bogojavljanje, sutra mi je slava, kao da sam se rodio moj starina!
Potom je ostale obavestio kako se sve u restoranu odigralo:
- Prvi je Fejs odrao "lisca" iz prve, Stevo mu skočio za pištolj i Džihad mu saspe dva sa boka. 29 ukupno, najeli su ih dobro olova.
O ubistvu u restoranu, svedočili su tokom drugog postupka protiv Belivuka i svedoci saradnici.
- Ispričali su mi da su prvo u restoranu prišli za pogrešan sto, a da je onda Brašnjović prvi prišao Dedoviću i da mu je "prosuo mozak u supu", a da je Lainović ubio Stamatovića koji je skočio na pištolj - ispričao je svedok saradnik Nikola Spasojević.
U pucnjavi u restoranu, podsetimo, ranjena je i supruga Stevana Stamatovića, Mileva. Ona i Anita Dedović, snaja Milana Dedovića, saslušane su kao svedoci tokom istrage zločina.
- Sećam se da je restoran bio baš pun. Bila sam okupirana ćerkom i nisam videla kada su ušli u restoran. Sledeće čega se sećam su vriska i metež. Nisam se bacila na pod, ostala sam na nogama. Videla sam svog supruga kako sedi i mislila sam da je i dalje živ. Stevana Stamatovića sam videla kako leži na podu - ispričala je Anita Dedović istražiteljima.
Osim za ubistvo Dedovića i Stamatovića, kriminalnoj grupi sudi se i za likvidaciju škaljaraca Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godina na Krfu.
Branioci okrivljenih Vladimira Mandića i Radeta Stojićevića, advokati Jakša Peković i Stefan Jokić, predložili su na kraju današnjeg suđenja da im bude ukinut pritvor, a sudsko veće odluku bi trebalo da saopšti sutra. Advokat Peković predložio je da Mandiću pritvor bude zamenjen jemstvom, i otkrio da je njegov klijent nedavno povređen u pritvoru.
- Verovatno ste obavšteni da je povređen u pritvoru, hvala Bogu, povrede su sanirane. Predlažem da pritvor bude zamenjen jemstvom, odnosno hipotekom na nepokretnosti - rekao je Peković.
Advokat Stefan Jokić je, takođe, zamolio sud da okrivljenom Dušanu Jovanoviću odobri bračne posete.
- Molim vas da mu odobrite bračne posete, želi da radi na proširenju porodice - rekao je Jokić i predložio da i Nataši Dedić, jedinoj ženi obuhvaćenoj optužnicom, bude ukinut kućni pritvor.
Tužilac Saša Ivanić danas je, posle izvođenja pisanih dokaza u sudnici, napomenuo da je prethodne nedelje tužilaštvo dobilo odluku da je Apelacioni sud doneo pravosnažnu presudu da se podaci sa aplikacije Skaj kao isprava, mogu koristi kao dokaz. Podsetimo, reč je o presudi donetoj protiv policijskog inspektora Božidara Stolića, koji je osuđen jer je odavao službene tajne Belivukovim saradnicima.
- Verovao sam da će tužioca biti sramota da se poziva na ovu odluku. Prvo, propustio je da kaže da se u prvoj rečenici te presude navodi "imajući u vidu priznanje", a istovremeno je tužilac propustio da kaže da je isti Apelacioni sud doneo i drugu, merodavniju odluku, kojom nije prihvaćen Skaj. Šokantno je saznanje da je predsednik tog veća, koje je donelo presudu da prihvati Skaj već sutradan dao izjave za medije i pričao da su "ustanovili sudsku praksu". Ali imajući u vidu nešto drugo, da je taj predsednik veća već pozvao predsednika suda da podnese ostavku, pozivajući se na isti Skaj, nema sumnje da on ima interes da na taj način gradi položaj u svom sudu - odgovorio je advokat Dalibor Katančević na komentar tužioca o prihvatanju Skaja kao dokaza.