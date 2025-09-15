Slušaj vest

Milan Dedović, otac jednog od vođa škaljarskog klana, Igora Dedovića, koji je ubijen 19. januara 2020. u Atini, danas se prvi put pojavio pred Specijalnim sudom u Beogradu, pred kojim se vodi postupak za ubistvo njegovog sina.

Dedović, Kako Kurir nezvanično saznaje, pred početak suđenja rekao je kratko "da je došao da pogleda u oči tom Milinku Brašnjoviću, i da vidi ko mu je ubio sina". Inače, sudija je danas opomenula Dedovića, koji je prvi put sedeo u sudnici, da ne sme da komentariše glasno dokaze koji se izvode.

- Morate da poštujete red u sudnici - obratila se sudija Milanu Dedoviću.

Inače, prema nezvaničnim informacijama, Milan Dedović je navodno sam otišao u ambasadu Srbije i zatražio da kao oštećeni prisustvuje suđenjima, što mu je i omogućeno jer je otac ubijenog.

Prema njegovim rečima, Dedović je, dok je čekao suđenje, rekao i da neko vreme pre nego što mu je sin ubijen, nije sa njim bio u kontaktu.

Igor Dedović i Stevan Stamatović, podsetimo, ubijeni su 19. januara 2020. u jednom restoranu u Atini, dok su sedeli i večerali sa suprugama i decom. U Igora Dedovića, prema navodima optužnice, ali i tvrdnjama svedoka saradnika, pucao je okrivljeni Milinko Brašnjović, a kao direktni izvršioci zločina u Atini označeni su i Dragn Tomić, Marko Petković i Ljubomir Lainović, koji je u međuvremenu i sam likvidiran.

Prema navodima optužnice, pripadnici kriminalne grupe koju su organizovali Veljko Belivuk, Darko Šarić i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj, mesecima su pokušavali da ih lociraju, a navodno su pratili čak i Dedovićeve suprugu i decu. Prema nezvaničnim informacijama, otac pokojnog Dedovića, poznavao je majku Radoja Zvicera, s kojom je išao u školu.

Kobnog dana, navodno ih je slučajno, kako ulaze u restoran, video Belivuk iz automobila i pozvao četvoricu plaćenih ubica koji su čekali u jednom štek stanu.

Prema navodima optužnice, Zvicer i ostali članovi kriminale grupe "uživo" su preko Skaja pratili šta se dešava u restoranu, a potom je vođa kavačkog klana poslao svoj selfi i poruku:

- Oooo, danas je Bogojavljanje, sutra mi je slava, kao da sam se rodio moj starina!

Potom je ostale obavestio kako se sve u restoranu odigralo:

- Prvi je Fejs odrao "lisca" iz prve, Stevo mu skočio za pištolj i Džihad mu saspe dva sa boka. 29 ukupno, najeli su ih dobro olova.

O ubistvu u restoranu, svedočili su tokom drugog postupka protiv Belivuka i svedoci saradnici.

- Ispričali su mi da su prvo u restoranu prišli za pogrešan sto, a da je onda Brašnjović prvi prišao Dedoviću i da mu je "prosuo mozak u supu", a da je Lainović ubio Stamatovića koji je skočio na pištolj - ispričao je svedok saradnik Nikola Spasojević.

Nikola Spasojević Foto: Nemanja Nikolić

U pucnjavi u restoranu, podsetimo, ranjena je i supruga Stevana Stamatovića, Mileva. Ona i Anita Dedović, snaja Milana Dedovića, saslušane su kao svedoci tokom istrage zločina.

- Sećam se da je restoran bio baš pun. Bila sam okupirana ćerkom i nisam videla kada su ušli u restoran. Sledeće čega se sećam su vriska i metež. Nisam se bacila na pod, ostala sam na nogama. Videla sam svog supruga kako sedi i mislila sam da je i dalje živ. Stevana Stamatovića sam videla kako leži na podu - ispričala je Anita Dedović istražiteljima.

Osim za ubistvo Dedovića i Stamatovića, kriminalnoj grupi sudi se i za likvidaciju škaljaraca Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godina na Krfu.

Branioci okrivljenih Vladimira Mandića i Radeta Stojićevića, advokati Jakša Peković i Stefan Jokić, predložili su na kraju današnjeg suđenja da im bude ukinut pritvor, a sudsko veće odluku bi trebalo da saopšti sutra. Advokat Peković predložio je da Mandiću pritvor bude zamenjen jemstvom, i otkrio da je njegov klijent nedavno povređen u pritvoru.

- Verovatno ste obavšteni da je povređen u pritvoru, hvala Bogu, povrede su sanirane. Predlažem da pritvor bude zamenjen jemstvom, odnosno hipotekom na nepokretnosti - rekao je Peković.

Advokat Stefan Jokić je, takođe, zamolio sud da okrivljenom Dušanu Jovanoviću odobri bračne posete.

- Molim vas da mu odobrite bračne posete, želi da radi na proširenju porodice - rekao je Jokić i predložio da i Nataši Dedić, jedinoj ženi obuhvaćenoj optužnicom, bude ukinut kućni pritvor.