OVAKO JE UHAPŠEN UBICA IZ OBRENOVCA Oglasio se Dačić - evo gde je pronađen! Ubio komšiju, pa krvavi pir snimao za mreže: "Umireš polako, ljubi te brat!" (FOTO)
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i UKP u Beogradu, uhapsili S. P. (37) koji se sumnjiči da je danas kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca, nakon čega je pobegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u okolini Obrenovca.
Policija ga je ubrzo uhapsila u mestu Crvena Jabuka u kukuruzištu, u okolini Uba.
- Osumnjičeni se dovodi u službene prostorije policije i nastavlja se dalji rad na utvrđivanju svih okolnolnosti i činjenica ovog događaja - izjavio je ministar Dačić.
Podsećamo, Srđan P. je osumnjičen da je najpre pretukao muškarca u okolini Obrenovca, zapalio mu kuću a potom kolima udario njegovog sina Igora J. koji je poginuo na licu mesta.
Kako se sumnja, osumnjičeni je seo u automobil i usput naleteo na sina prebijenog čoveka, koji se kretao na biciklu, te ga je pregazio kolima i usmrtio.
Uznemirujući video ubistva!
Posebno uznemirava činjenica da je osumnjičeni krvavi pir snimak telefonom a potom video objavio na društvenim mrežama.
Na snimku se čuje kako osumnjičeni govori o razlozima zbog kojih je počinio monstruozni zločin, a potom pokazuje i automobil kojim je, kako tvrdi, udario žrtvu i usmrtio je.
- Ljudi, ovako, sledeći put uzme li neko moje ime u usta ili ime moje porodice, zagazi li neko na moju proodicu, je li tako Ićo, reci, umireš polako, ali sigurno ljubi te brat. Ovo je auto s kojim sam ga spucao, nije se nadao mukica, a tamo mu gori kuća, tako da on uživa. Vidimo se ljudi dok ne dođe policija, pozdrav - čuje se na snimku koji je navodno snimio ubica i objavio na društvene mreže.
