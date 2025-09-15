Slušaj vest

General policije Mile Novaković, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije i čovek koji je vodio čuvenu akciju Sablja, sahranjen je na groblju Orlovača u Beogradu. U emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji emitovan je intervju u kojem je ranije govorio o ubistvu ključnog svedoka i otkrio nove detalje o atentatu na premijera Zorana Đinđića.

Uz podećanje da se 12. marta obeležava godišnjica atentata na premijera, Novaković je naglasio da je svega nekoliko dana ranije, 1. marta, ubijen jedan od ljudi koji je mogao da bude ključni svedok u postupku, trgovac Kujo Kreštovac iz Žarkova.

- Pokojni Kujo Kreštovac imao je više prodavnica, kao i pekaru u Balkanskoj ulici. U danima pred ubistvo premijera renovirao je tu pekaru, svakodnevno dolazio i donosio materijal. Obično je parkirao u Admirala Geprata, tačno kod Geozavoda, na mestu odakle je pucano na premijera - rekao je Novaković.

Tri dana pre atentata, Kreštovac je pokušao da parkira na tom mestu, ali mu je prišao mladić i rekao da ne može jer se izvode radovi i da se kopa kanal za kablove. Na dan atentata, sat vremena pre nego što je Đinđić ubijen, situacija se ponovila.

- Taj isti mladić, visok oko 180, 190, tada mu je još više drsko rekao da ne može da parkira. Po njegovom ponašanju, Kreštovac je zaključio da je reč o kriminalcima - ispričao je general.

Uveče, kada je objavljena poternica sa deset lica iz Zemunskog klana i Legijom, Kreštovac je na televiziji prepoznao Vlada Milisavljevića zvanog Vlada Budala, koji se i danas nalazi u zatvoru u Španiji.

- Sam je došao u policiju i prijavio, ispričao sve i detaljno opisao događaje. On nam je mnogo pomogao jer je na svoj način potvrdio sumnju da iza ubistva premijera stoji Zemunski klan - rekao je Novaković.

Kreštovac se nakon toga vratio poslu, ali je godinu dana kasnije, u martu 2004, ubijen ispred svoje kuće u Žarkovu.

- Negde oko 10, 11 uveče, kada je parkirao svoj kombi i izlazio iz njega, neko je sasuo rafal u njega. To ubistvo do danas nije rešeno - dodao je.

O motivima su postojale dve verzije, da su ga reketirali ili da je ubijen jer je mogao da svedoči protiv Zemunskog klana.

- Nikad nije istraženo ni jedno ni drugo i taj slučaj je ostao kao nerešen - naglasio je Novaković.

Podsetio je i na kasnije navode Sretka Kalinića, koji je tvrdio da su iza ubistva Kreštorca stajali pripadnici klana, a da je organizaciju preuzeo Luka Bojović. Međutim, Kalinić je posle hapšenja odustao od tih priča i nikada više nije želeo da govori o tome.

Govoreći o samoj istrazi ubistva Đinđića, Novaković je istakao političke pritiske i opstrukcije:

- Politika je čudna. Jedan deo političara posle 5. oktobra se podelio, na Đinđićevu i Koštuničinu stranu. Koštuničina strana je pravila velike probleme, obstrukcije.

Ipak, uz podršku specijalnog tužioca Prijića i tima koji je radio na predmetu, prikupljeni su dokazi i podignuta optužnica.

- Proces je bio dugotrajan i pun obstrukcija, ali na kraju su dodeljene maksimalne kazne. Sve je to potvrđeno više puta i svi koji su odgovorni za ubistvo premijera i dalje izdržavaju zaslužene kazne - zaključio je Novaković.

