OSVANUO UZNEMIRUJUĆ SNIMAK IZ SMEDEREVA, VOZAČ IZLEĆE SEKUND PRE TRAGEDIJE Teretni voz se zakucao u kombi, VOZILO OSTALO ZGUŽVANO: "Sreća pa je pobegao" (VIDEO)
SMEDEREVO - U Smederevu je danas došlo do sudara teretnog voza i kombija.
U trenutku nesreće na licu mesta zavladala je velika panika, a kako se vidi na snimku, vozač kombija srećom je uspeo na vreme da izađe iz vozila, jer je nakon svega nekoliko sekundi skoro čitavo vozilo bilo "zgužvano".
Sudar teretnog voza i kombija u Smederevu Foto: Prinstcreen Instagram 192_rs
Sudeći po snimku koji je objavljen na Instagram stranici "192", samo pukom srećom izbegnuta je tragedija.
Korisnici društvene mreže šokirani su snimkom, a mnogi osuđuju postupak vozača kombija.
"Ovo kao da pruga kroz dvorište prolazi", "Više sreće nego pameti", "Sreća pa je pobegao iz kombija", "Sreća pa nije bio vezan", samo su neki od komentara ispod objave.
Kurir.rs
