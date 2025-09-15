Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. P. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo, izazivanje opšte opasnosti i laka telesna povreda.

On se sumnjiči da je danas u Obrenovcu automobilom udario i usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca koji je upravljao biciklom, nakon čega je pobegao.

Prethodno, osumnjičeni je zadao više udaraca šezdesetdevetogodišnjaku, inače ocu stradalog muškarca, nanevši mu lake telesne povrede, a potom mu je zapalio kuću.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsećamo, Srđan P. je osumnjičen da je najpre pretukao muškarca u okolini Obrenovca, zapalio mu kuću a potom kolima udario njegovog sina Igora J. koji je poginuo na licu mesta.

Posebno uznemirava činjenica da je osumnjičeni krvavi pir snimak telefonom a potom video objavio na društvenim mrežama.

- Ljudi, ovako, sledeći put uzme li neko moje ime u usta ili ime moje porodice, zagazi li neko na moju porodicu, je li tako Ićo, reci, umireš polako, ali sigurno ljubi te brat. Ovo je auto s kojim sam ga spucao, nije se nadao mukica, a tamo mu gori kuća, tako da on uživa. Vidimo se ljudi dok ne dođe policija, pozdrav - čuje se na snimku koji je navodno snimio ubica i objavio na društvene mreže.

