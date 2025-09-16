Slušaj vest

Digitalni svet postaje sve manje bezbedan za decu - još jedan šokantan slučaj stiže iz SAD, gde je devojčica od 13 godina preko popularne platforme Roblox kidnapovana i zlostavljana, ponovo otvara pitanje o tome koliko su deca zapravo bezbedna u svetu video igara i onlajn komunikacije.

Kako je poznato, devojčica je žrtva predatora kog je upoznala u "chat room" na platformi za video igrice platforma "Roblox", koja je veoma popularna i kod osnovaca u Srbiji. U tužbi koja je podneta u američkoj saveznoj državi Ajova tvrdi se da je predator na Robloksu prišao detetu, mesecima ga pripremao, a potom kidnapovao i zlostavljao. Advokati kažu da je platforma "digitalno lovište" sa slabim zaštitama.

O tome ko su predatori, koliko su ovakvi rizici realni i kako roditelji mogu da zaštite decu govorio je Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

Igor Jurić Foto: Kurir Televizija

Na hiljade dece koriste igricu Roblox

- Igrica je digitalno lovište. Roblox je zamišljena da bude igrica edukativne prirode. Ona je kasnije zaživela kao jedna platforma koja je pogodna za predatore, jer postoje određeni načini komuniciranja što predatori mogu da iskoriste. Veliki broj dece kod nas koriste ovu platformu. Pitanje je koji su zapravo ciljevi predatora. Da li neka korist, slika ili čak i kidnapovanje.

- Roditelji pre svega moraju da znaju koji su izazovi, moraju da znaju osnovne stvari o aplikaciji. Veliki broj roditelja apsoluto ne zna za mnoge aplikacije, poput Diskorda, Stiča. Mi se moramo raspitati. Neka roditelji posete naš sajt i tu je lepo objašnjena svaka aplikacija. Vi odmah možete videti neke nejasnoće. Roditelji moraju da znaju da su i emotikoni u pitanju, ako ih predator šalje morate ih dešifrovati. To mu je pokazatelj i način na koji želi da dođe do deteta.

DEVOJČICA (13) KIDNAPOVANA PREKO IGRICE! Jurić: Roblox platforma veoma pogodna za predatore - ovo su znaci kod deteta na koje morate obratiti pažnju Izvor: Kurir televizija

Deca traže pažnju, koja im fali od strane roditelja

- Deca nisu svesna opasnosti i to je razumljivo. Deca ulaze u rizik jer im nedostaje podrška i ljudi sa kojima bi oni provodili vreme. Važno je da se posvetimo onome što deca rade na internetu. "Hajde da vidimo kako izgleda ta igrica, da li si nekada imao pretnju". To su pitanja koja je važno postavljati. Ako ih stalno ponavljamo, dete će se otvoriti. Hajde da ne dozvolimo da oni traže tuđu pažnju - kaže Jurić i dodaje:

- Odgovornost je na kompanijama svakako, ali profit je preuzeo glavnu ulogu i oni često zanemaruju tu bezbednost dece. Važno je da na bolji način pristupimo deci, ne smemo da dozvolimo da neko preuzme našu odgovornost. Države ne znaju da izađu na kraj sa ovim problemom, ali hajde da mi uradimo ono što možemo i što je do nas.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs