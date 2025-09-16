Slušaj vest

Povodom tragičnog događaja od dana 1.11.2024. godine kada je usled rušenja nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu život izgubilo šesnaest lica i jedno lice teško povređeno, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 16.9.2025. godine, u skladu sa zakonom, podiglo Optužnicu protiv trinaest optuženih zbog opravdane sumnje da su učinili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao Teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u dopuni istražnog postupa u potpunosti postupilo po Odluci Veća Višeg suda u Novom Sadu br. KV. 1408/24 koja je dostavljena ovom tužilaštvu 11.04.2025. godine. Poslednja istražna radnja je preduzeta dana 12.9.2025. godine, nakon čega je dana 15.9.2025. godine doneta Naredbu o završetku dopune istrage čime je okončan istražni postupak.

Tokom istrage, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je postupalo u okvirima svojih nadležnosti i u interesu istrage. Svesno značaja ovog postupka, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je koristilo sve raspoložive ljudske i materijalne resurse kako bi se utvrdilo potpuno činjenično stanje.

Podignutom Optužnicom je obuhvaćeno trinaest optuženih G.V. bivši ministar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, J.T. bivši v.d. generalnog direktora ” Infrastruktura železnice Srbije” a.d., A.D. bivši v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, N.Š. bivši generalni direktor ”Infrastruktura železnice Srbije” a.d., S.N. odgovorni projektanta građevinske konstrukcije, M.J. glavni projektant idejnog projekta, Lj.M.M. glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu, M.S. izvestilac Republičke revizione komisije, J.S.M. lice odgovorno za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu, Z.S.M. i D.J. lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova, M.G. i D.T. lica odgovornih za stručni nadzor nad izvođenjem radova, i to:

- zbog krivičnih dela kojima je omogućena upotreba javnog objekta - stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, krila B, iako su u toku bili građevinski radovi i za koji objekat nije izdata upotrebna dozvola,

- zbog krivičnog dela u vezi sa prethodnim neodržavanjem konstrukcije objekta stanične zgrade,



- zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Optužnicom je predloženo da Viši sud u Novom Sadu prema svim okrivljenima odredi pritvor zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. U odnosu na pojedine optužene predloženo je određivanje pritvora i zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo.

U cilju zaštite interesa svih oštećenih, Optužnicom je predloženo da sud ovlašćenim licima dosudi imovinskopravne zahteve. Predloženo je da se svim optuženima izrekne mera bezbednosti Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, kao i da se svi optuženi obavežu da u celini naknade troškove krivičnog postupka.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu pozdravlja konstruktivno učešće javnosti u ovom predmetu. Ujedno napominjemo da Više javno tužilaštvo postupa u javnom interesu, te da proizvoljna nagađanja u javnosti ne doprinose sprovođenju istrage.

Navodi Optužnice su potpunosti potkrepljeni prikupljenim dokazima koji potvrđuju opravdanu sumnju da su optuženi izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu očekuje da će Optužnica u najkraćem roku da stupi na pravnu snagu za sve optužene. Time bi se na javnom suđenju započelo izvođenje dokaza, kako tužilaštva tako i odbrane, u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti pred sudom.

