Slušaj vest

Vladimir Mandić, koji je optužen da je bio pripadnik kriminalne grupe protiv koje se pred Specijalnim sudom u Beogradu vodi postupak zbog ubistva pripadnika škaljarskog klana u Atini i na Krfu 2020., napadnut je u pritvoru i poliven vrelom vodom!

Kako Kurir saznaje, Mandića je u ćeliji cimer polio ključalom vodom iz kuvala za kafu, zbog čega je bio hitno transportovan na Vojno-medicinsku akademiju, gde mu je ukazana pomoć.

- Imao je jezive opekotine po vratu. Posle ukazane pomoći, vraćen je u pritvor u kom i dalje boravi - potvrdio je sagovornik Kurira.

Da je Mandić napadnut u zatvoru potvrdila je za Kurir i njegova supruga:

- On je najbolji suprug i otac, jako je vezan za porodicu. Redovno ga obilazimo, svi smo uz njega. Deca su doživela stravičan šok kada smo ga na poseti videli u zavojima i shvatili šta je preživeo - rekla je za Kurir njegova supruga Jelena i dodala da se nada da će uskoro biti sa njima na slobodi.

- Ja ne znam zašta se tereti moj suprug, nikoga nije pomenuo, njegovo ime se čuje samo kada advokati traže puštanje iz pritvora, ime mu ne izgovara ni tužilac u sudnici - navela je ona.

Podsetimo, Mandićev branilac, advokat Jakša Peković juče je tokom suđenja pred Specijalnim sudom predložio sudskom veću da Mandiću pritvor u kom je od februara prošle godine zameni jemstvom, odnosno upisom hipoteke na kuću. Tokom izlaganja, Peković je kratko potvrdio da je "Mandić bio povređen u pritvoru, ali da je sada dobro i da su povrede sanirane".

Inače, Mandić se optužnicom tužilaštva tereti da je preko bukinga iznajmljivao "štek stanove" osumnjičenima za ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u Atini. Uhapšen je 27. februara prošle godine i od tada je u pritvoru.

Ubistvo Dedovića i Stamatovića u Atini Foto: Privatna Arhiva, Printscreen / Star.gr

Njegovi branioci, Jakša Peković i Vladimir Đukanović više puta do sada su predlagali sudu da mu odredi blažu meru, kućni pritvor ili jemstvo.

- Sud je navodio da postoji opasnost od eventualnog ponavljanja dela. Na teret mu se stavlja da je radnje preduzeo pre pet godina, protiv njega se ne vodi drugi postupak, niti je osuđivan, porodičan je čovek. Kao razlog je stavljen i opasnost od bekstva jer ima državljanstva Srbije i Crne Gore. On ima prijavljeno prebivalište u Podgorici, bio je dostupan državnim organima. Ima državljanstvo Srbije na šta ima pravo svako ko se oseća kao Srbin. Uvek je legalno ulazio i izlazio iz Srbije. Odbrana je predložila ukidanje pritvora ili zamenu blažom merom. Predložili smo jemstvo u nepokretnosti i spremni smo i da povećamo taj iznos, pozivamo tužilaštvo da kaže koji bi iznos bio adekvatan - rekao je advokat Jakša Peković pre nekoliko meseci pred sudom i otkrio da je ovaj optuženi tokom boravka u pritvoru doživeo veliku tragediju.

- Vladimiru Mandiću je tokom postupka preminula ćerka, a okolnosti se još uvek utvrđuju. On ima još petoro dece, to je težak udarac za sve njih. On nema nameru da beži, javljaće se na svaki poziv suda - naveo je branilac.

Advokat Vladimir Đukanović, drugi Mandićev branilac, pridružio se ovom predlogu.

- Ja samo mogu da kažem da pored pet curica kući, meni ne pada na pamet da se krijem i da bežim. Radije bih sedeo i ovde nego da bežim i da njih ne vidim - kratko je rekao Mandić pred sudom, pred kojim je negirao krivicu.

Inače, porodica Vladimira Mandića redovno dolazi na suđenja i prati ih iz dela predviđenog za publiku. Kako saznajemo, redovno mu odlaze i u posete u pritvoru, u kom je i saznao da mu je ćerka preminula.

Kako Kurir saznaje, smrt Mandićeve ćerke potresla je region i o tragediji su pisali svi mediji u regionu. Naime, reč je o tinejdžerki staroj 17 godina koja je preminula krajem jula prošle godine u Crnoj Gori, kako se sumnja, od sepse.