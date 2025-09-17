Slušaj vest

Američki Vrhovnog sud, samo nekoliko dana pošto je Brajan Volš optužen da je ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš, napadnut u pritvoru, odbio je žalbu njegovog advokata da iz predmeta budu izbačeni ključni dokazi, pretrage na internetu.

- Advokati Brajana Volša pokušali su da ulože žalbu na odluku sudije nižeg suda kojim je tužiocima dozvoljeno da koriste kao dokaz njegove pretrage na internetu, a u kojima je tražio informacije o tome "koliko dugo telo može da stoji pre nego što počne da se oseća", "kako rasparčati telo" i slično, na suđenju čiji je početak zakazan za 20. oktobar. Advokati su ove dokaze pokušali da ospore, tvrdeći da je policija prekoračila uslove sporazuma o saglasnosti kada je pretražila Volšov telefon i dva tableta koji pripadaju njegovoj deci, a na kojima su pronađene ove pretrage - prenose američki mediji šta se dešavalo na suđenju koje je održano juče.

Brajan Volš u sudnici Foto: YouTube/ NBC 10 WJAR

Informacije o tome kako da se reši tela supruge Ane, koju je kako sumnjaju tužioci ubio u novogodišnjoj noći, odnosno 1. januara 2023. navodno je pretraživao istog dana. Inače, oni sumnjaju da je suprugu ubio, a potom raskomadao i delove njenog tela bacio u kontejnere. Delovi njenog tela, nikada nisu pronađeni.

- Sudija Elizabet Djuar je odbila zahtev za žalbu na odluku sudije Dajane Frenijer, i navela da Volš može da nastavi da se žali na ove dokaze u žalbi na presudu, ukoliko bude osuđen - naveli su oni.

Volšovi advokati, kako navode, na prethodnom ročištu na kom se raspravljalo o dokazima tvrdili su da su tužioci imali odobrenje da pretražuju uređaje samo radi komunikacije, a ne da preuzimaju ceo njihov sadržaj.

Brajan Volš, podstimo, prijavio je nestanak supruge tvrdeći da je ona iz porodične kuće otišla na aerodrom jer je trebalo da otputuje u Vašington. Međutim, tokom istrage o nestanku Ane inspektori su otkrili da im je Volš lažno prijavio nestanak supruge, a potom ga uhapsili zbog njenog ubistva.

Posle hapšenja, određen mu je i pritvor bez prava na kauciju, u kom je i napadnut 12. septembra. Povrede koje mu je naneo drugi zatvorenik, kako prenose mediji, nisu bile teške i opasne po život.

- Iste noći je vraćen u zatvor - navode mediji.