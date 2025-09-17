GUGLAO "KAKO RASPARČATI TELO" I "KOLIKO VREMENA PROĐE DOK TELO NE POČNE DA SMRDI" Brajan Volš pokušao da ospori internet pretrage kao dokaz ubistva Beograđanke
Američki Vrhovnog sud, samo nekoliko dana pošto je Brajan Volš optužen da je ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš, napadnut u pritvoru, odbio je žalbu njegovog advokata da iz predmeta budu izbačeni ključni dokazi, pretrage na internetu.
- Advokati Brajana Volša pokušali su da ulože žalbu na odluku sudije nižeg suda kojim je tužiocima dozvoljeno da koriste kao dokaz njegove pretrage na internetu, a u kojima je tražio informacije o tome "koliko dugo telo može da stoji pre nego što počne da se oseća", "kako rasparčati telo" i slično, na suđenju čiji je početak zakazan za 20. oktobar. Advokati su ove dokaze pokušali da ospore, tvrdeći da je policija prekoračila uslove sporazuma o saglasnosti kada je pretražila Volšov telefon i dva tableta koji pripadaju njegovoj deci, a na kojima su pronađene ove pretrage - prenose američki mediji šta se dešavalo na suđenju koje je održano juče.
Informacije o tome kako da se reši tela supruge Ane, koju je kako sumnjaju tužioci ubio u novogodišnjoj noći, odnosno 1. januara 2023. navodno je pretraživao istog dana. Inače, oni sumnjaju da je suprugu ubio, a potom raskomadao i delove njenog tela bacio u kontejnere. Delovi njenog tela, nikada nisu pronađeni.
- Sudija Elizabet Djuar je odbila zahtev za žalbu na odluku sudije Dajane Frenijer, i navela da Volš može da nastavi da se žali na ove dokaze u žalbi na presudu, ukoliko bude osuđen - naveli su oni.
Volšovi advokati, kako navode, na prethodnom ročištu na kom se raspravljalo o dokazima tvrdili su da su tužioci imali odobrenje da pretražuju uređaje samo radi komunikacije, a ne da preuzimaju ceo njihov sadržaj.
Brajan Volš, podstimo, prijavio je nestanak supruge tvrdeći da je ona iz porodične kuće otišla na aerodrom jer je trebalo da otputuje u Vašington. Međutim, tokom istrage o nestanku Ane inspektori su otkrili da im je Volš lažno prijavio nestanak supruge, a potom ga uhapsili zbog njenog ubistva.
Posle hapšenja, određen mu je i pritvor bez prava na kauciju, u kom je i napadnut 12. septembra. Povrede koje mu je naneo drugi zatvorenik, kako prenose mediji, nisu bile teške i opasne po život.
- Iste noći je vraćen u zatvor - navode mediji.
Pritvorenika koji je napao Volša, kako dodaju, savladali su službenici u zatvoru i kod njega pronašli "improvizovani tupi predmet".