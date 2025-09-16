Slušaj vest

Veliko Polje kod Obrenovca i dalje je obavijeno nevericom nakon svirepog ubistva Igora J. (45), koje je u ponedeljak počinio njegov komšija Srđan P. (37). Dan nakon zločina, R. P, majka osumnjičenog, za Kurir otkriva detalje koji su prethodili krvavom zločinu i pokušava da objasni šta je njenog sina navelo da digne ruku na svog daljeg rođaka.

- Meni je Srđan juče ujutru poslao poruku i tražio da vidi porodicu. Rekao je da ide da ubije devojku, pa sebe, jer sa njom ima problema zbog ljubomore.Tvrdio je da više ne može, da mu je sve crno pred očima. Ali nikada nisam mogla ni da pretpostavim da će uraditi nešto ovako - kaže R. P., majka Srđana P. koji je juče kolima namerno pregazio Igora J. koji je bio na biciklu i potom snimio njegovo telo uz jezive reči! Prethodno je, kako smo već pisali, osumnjičeni Srđan P. pretukao Igoirovog oca i zapalio im kuću.

R. P., majka osumnjičenog Srđana P. Foto: Kurir

Kako kaže majka uhapšenog, tokom jučerašnjeg dana je više puta pokušavala da alarmira policiju, ali prema njenim tvrdnjama "odgvora nije bilo".

R. P. navodi da ona lično sa porodicom ubijenog Igora J. nije imala sukobe, ali da su problemi postojali između njenog sina i članova te porodice.

- Moj bivši suprug i njegova majka imali su problem sa Igorovim ocem Miloradom, koji je jednom bio prebio moju bivšu svekrvu.Pretpostavljam da je to Srđanu ostalo u glavi kao okidač. Kada je on juče prebio Milorada, oca ubijenog čoveka, Igor je kasnije otišao u kafanu u Stublinama i pričao da je on njega jurio. Srđan mi je rekao: "E, sad će da vidi ko je koga jurio". Pokušala sam da mu skrenem pažnju da se mane toga, ali nije poslušao - objašnjava R. P.

Srđan P. Foto: Društvene Mreže

Snimak zločina koji je načinio sam osumnjičeni se juče proširio društvenim mrežama, a njegova majka ga je, kako kaže, pogledala u neverici.

- Ne mogu da verujem da je moj sin bio spreman na tako nešto. Užasavam se - kaže uznemirena žena.

Na pitanje o spekulacijama da se Srđan P. drogirao, njegova majka kaže:

- Mnogi pričaju da je bio na drogama, ali to nije tačno. Istina je da sam primetila promene u njegovom ponašanju u poslednje vreme. Stalno sam ga ispitivala šta mu se dešava, ali nikad ništa nije priznao. Sada mi je jasno da je ipak počeo nešto da uzima.

Podsetimo, Srđan P. je juče posle krvavog pira pobegao, a policija ga je posle višesatne potrage pronašla i uhapsila u kukuruzištu 15 kilometara dalje od mesta zločina.

