Policija u Bujanovcu reagovala je u još jednom prijavljenom slučaju porodičnog nasilja, kada je najpre došlo do svađe nevenčanih partnera koje je preraslo u fizičko nasilje prema ženi.
nasilje u porodici
STRAŠNO NASILJE U PORODICI: Pretukao ženu zbog kiselog mleka, nasilniku zasmetalo što je poslala babu da kupi jer nije htela da ostavi dete sa temperaturom?!
Naime, oni su se posvađali jer žena nije otišla da kupi kiselo mleko, već njegova baba, jer žena nije mogla da ostavi dete pod temperaturom.
Nasilnik je više puta udario ženu po licu i telu nakon čega je ona napustila porodičnu kuću i otišla kod svojih roditelja.
Nasilniku su izrečene obe hitne mere zabrane prilaska i komunikacije, a protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, pošto se tereti za delo Nasilje u porodici.
