Slušaj vest

Naime, oni su se posvađali jer žena nije otišla da kupi kiselo mleko, već njegova baba, jer žena nije mogla da ostavi dete pod temperaturom.

Nasilnik je više puta udario ženu po licu i telu nakon čega je ona napustila porodičnu kuću i otišla kod svojih roditelja.

Nasilniku su izrečene obe hitne mere zabrane prilaska i komunikacije, a protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, pošto se tereti za delo Nasilje u porodici.

Kurir.rs/VOM

Ne propustiteHronikaŽENA GA PRIJAVILA ZA NASILJE U PORODICI, ON JOJ DOŠAO NA POSAO I PRETIO UBISTVOM: Uhapšen osumnjičeni kom je bila izrečena i mera zabrane prilaska
IMG-20241121-WA0005.jpg
HronikaJEDAN NAPAO OCA I MAJKU, DRUGI VANBRAČNU SUPRUGU Određeno zadržavanje dvojici muškaraca zbog nasilja u porodici
IMG_20250220_193608.jpg
HronikaJEZIVO NASILJE U VRANJSKOJ PORODICI: Muž izbo ženu lečenu od karcinoma
nemanja-nikolic-1.jpg
PolitikaBLOKADER KOJI SE PREDSTAVLJA KAO VETERAN UHAPŠEN ZBOG NASILJA U PORODICI: Prijavili ga žena i sin, naduvao više od 2,5 promila!
Jugoslav Jovanovic beretka.jpg
HronikaLESKOVČANKA UDARALA, PA UGRIZLA NEVENČANOG SUPRUGA U KOLIMA! Posle dva meseca uhapšena u Crnoj Gori
16975256831687603691budvapolicijafotorina.jpg

BONUS VIDEO:

"SPAVALA SAM NA PODU SA DETETOM, TUKAO ME JE PO GLAVI PIJAN!" Strašna ispovest žrtve porodičnog nasilja ekskluzivno za Kurir: Nisam smela da se suprotstavim... Izvor: Kurir televizija