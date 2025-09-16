Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Žive V. (24) zbog sumnje da je 30. aprila oko 4 sata bacio dve flaše sa zapaljivom tečnošču i ručnu bombu na jedan restoran u Ulici kralja Petra u centru Beograda!

- Živa V., se sumnjiči da je neovlašeno nosio minsko-eksplozivno sredstvo čije držanje nije dozvoljeno građanima, zatim da je požarom i eksplozijom izazvao opasnost za imovinu većeg obima, kao i da je nevlašćeno držao vatreno oružje i municiju - saopšteno je iz tužilaštva.

Ilustracija Foto: screenshot prva tv

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Živi V. se na teret stavljaju krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, krivično delo Izazivane opšte opasnosti iz člana i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija..

Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi mogao ponoviti krivično delo.

- Postoji opravdana sumnja da je Živa V. 30. aprila neovlašćeno nosio jednu ručnu bombu, pa je oko 4 časa došao do restorana ulici Kralja Petra, GO Stari Grad, koji se nalazi u stambenoj zgradi, gde je najpre čekićem razbio staklo na ulaznim vratima tog restorana, zapalio dve staklene flaše sa zapaljivom tečnoćšu, ubacio ih u restoran kroz načinjen otvor, a potom je aktivirao ručnu bombu i ubacio je u restoran, gde je ista eksplodirala - navodi se u saopštenju.

Usled požara i eksplozije dišlo je do oštećenja svih prozorskih stakala, šanka i inventara restorana.

Takođe, Živa V. je 23. maja u automobilu marke “nissan primera“, u gepeku, neovlašćeno držao pištolj marke „smith&wesson“ i 12 komada municije od kojih je jedan bio u cevi.

BONUS VIDEO: