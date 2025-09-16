Slušaj vest

Na mestu gde je u nedelju popodne ubijen Darko V. (28) iz Niša, prijatelji i rođaci pale sveće i ostavljaju cveće.

Jedna od prvih komšika ovog prerano preminulog momka je, brišući suze maramicom, rekla da "ovaj dečak nikada nije nikome zlo učinio".

- Znam ga od malena, vidim ga u nekim cokulama i zamazanoj trenerci kako se vraća s posla na građevini i uvek pomislim: "Vredan je, radan, mora da uspe". I sada ovo da se desi, pa strašno - kratko komentariše uplakana žena dok pali sveću na mestu zločina.

Za ubistvo Nišlije, podsetimo, sumnjiči se M.I. (34), inače Darkov stari drugar. Njih dvojica su kobne večeri pili pivo na klupicama, u tzv. letnjikovcu ispred zgrade u naselju Durlan i posvađali su se.

- Onda je Darko iz letnjikovca pošao prema zgradama kada ga je M.I. upucao sa tri hica iz malokalbarskog, takozvanog damskog ili ženskog pištolja. Sad neki pričaju da su se njih dvojica našli tu jer u poslednje vreme nisu bili u dobrim odnosima, pa su hteli da izglade odnose. Zašto je M. I. sa sobom na sastanak poneo pištolj i šta je bio motiv za ubistvo utvrdiće istraga - kaže izvor i dodaje da je M. I., nakon što je pucao Darku V. u glavu i grudi, pobegao, ali se ubezo sam predao policiji u stanici.

M.I., kako saznajemo, još uvek nije saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, a to će se verovatno obaviti danas popodne.

Ubijeni mladić radio je na građevini do nedavno kada je dao otkaz zbog planiranog puta u inostranstvo.

