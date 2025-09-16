Slušaj vest

"Juče su mi komšije javile da mi je policija ispred kuće, kada sam se vraćala iz Obrenovca, videla sam Igora da leži ispred moje kapije.Bilo mi je strašno videti ga u lokvi krvi", kaže za Kurir Gordana Čanić, meštanka Velikog Polja.

- Igor je bio divan mladić, nikada neću zaboraviti kada sam se doselila ovde pre 4 godine, Igor je jedini svratio, ja sam mu rekla da sam ja tetka Goca, a on mi je rekao "tetka Goco, ja sam Vama doneo cveće da unesete ovde malo života", pošto je ovde sve oko mene bila šuma, ništa od ovoga nije bilo, sve sam godinama sama gradila - priča Gordana.

Prema njenim rečima, Srđana nije poznavala, ali kako je čula, meštani o njemu nemaju lepu reč.

Podsetimo, policija je tokom jučerašnjeg dana uhapsila ubicu iz Obrenovca koji se sumnjiči da je najpre pretukao muškarca u okolini Obrenovca, zapalio mu kuću, a potom kolima usmrtio njegovog sina i na društvenim mrežama objavio snimak krvavog pira.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otkrio je da su nasilniku lisice na ruke stavljene u mestu Crvena Jabuka u kukuruzištu, u okolini Uba.

Kurir je i danas na mestu gde je Srđan počinio krvavi pir i kako se može videti, mrlja osušene krvi i dalje se može videti na putu.

- Ja sam od jutros ostavila ovde cvet, vodu i zapalila sam mu sveću, mnogo me je pogodila vest što ga je ubio. Potresena sam od juče, jer je on bio mnogo dobar čovek - dodaje naša sagovornica.

