Negoslav Kuzmanović, meštanin Crvene Jabuke, juče je imao susret sa ubicom Srđanom P. iz Velikom Polja, kada je osumnjičeni nakon zločina pobegao iz rodnog kraja gde je ubio komšinu Igora J. On je u razgovoru za Kurir ispričao kako je ubica ušetao u njegovo dvorište.

- Ja sam sređivao po dvorištu, čovek se pojavio niotkuda i tako se kulturno ponašao, došao je, pitao da popije vodu, bio je sav izgreban, rekao je da mu se kvad pokvario u Takovu, rekao je da kod crkve treba da sačeka druga da mu donese neki deo za taj kvad - priča Negoslav za Kurir i dodaje:

- Bio je go do pojasa, istetoviran, sa minđušom u uhu, izgreban skroz, ja sam ga pitao što je izgreban, šta je radio, kaže nešto sam pokušavao da popravim kvad, a meni je izgledao kao da je kroz trnje prošao, malo je čudno delovalo sve. Od mene je otišao dalje, čuo sam da je svraćao i kod neke žene da napuni telefon.

Srđan P. je inače uhapšen upravo u ovom mestu, a Negoslav nam je objasnio kako je saznao za zločin.

- Policije je bilo ovde odjednom na svakom koraku, došli su do mene i rekli mi ako vidim čoveka istetoviranog i golog do pojasa, da ih obavestim, ja sam im odmah rekao da je taj bio kod mene 15 minuta pre nego što su oni došli i odmah su tada odjurili - dodaje sagovornik Kurira i ističe:

- Nije mi bilo svejedno kada sam posle saznao šta je uradio i da je takav čovek bio u mom dvorištu, video sam i snimak koji je objavljen na društvenim mrežama, to mi je bilo strašno. Bilo mi je samo daj da ga uhvate, otkud znam, mislio sam vratiće se možda kad je ubio jednog, ubiće možda još - zaključio je Negoslav.

