"SRĐAN JE TUKAO REDOM, PALIO KUĆE, SVI SMO IMALI PROBLEMA SA NJIM" Brat ubijenog Igora progovorio za Kurir: Sve je to zbog...
Stravičan zločin u selu nadomak Obrenovca i dalje potresa meštane, a nove jezive detalje otkrio je za Kurir Zoran J., rođak ubijenog Igora J.
– Srđan je prvo pre nekih nedelju dana napao Igorovog oca Milorada, kad sam došao kod njega kući, sedeo je i gledao televizor. Upalio je svetlo i video sam da mu je cela glava krvava. U prvi mah sam mislio da je imao saobraćajku. Tek kasnije sam čuo šta se zapravo desilo – ispričao je Zoran za Kurir.
Pre kobnog trenutka, kako tvrdi, Igor i njegov ubica Srđan P. sedeli su ispred prodavnice i pili pivo, bez ikakvih znakova sukoba. Međutim, Srđan ga je, prema rečima svedoka, dočekao i brutalno napao.
– Sve je to zbog nekih 5–10 ari zemlje. Nisu hteli da mu daju i tu se rodila mržnja. Ne možeš ti nikog da nateraš da ti da nešto – kaže Zoran, naglašavajući da Srđan već godinama teroriše selo.
Kako dodaje, Srđan je poznat kao nasilnik.
– Tukao je sve redom, palio kuće i zbog toga već robijao. Svi smo imali problema s njim.
Zoran otkriva da je za smrt brata saznao tek kada je video monstruozan snimak koji je Srđan objavio nakon što je automobilom pregazio Igora.
– Da sam bio tamo, on sad ne bi bio živ. Ne bi hodao po zemlji – ogorčeno kaže brat nastradalog.
Posebno šokira i komplikovana porodična priča koja stoji iza krvavog sukoba. Naime, majka ubice Srđana P. u braku je sa bratom ubijenog Igora J.
