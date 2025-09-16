Slušaj vest

Stravičan zločin u selu nadomak Obrenovca i dalje potresa meštane, a nove jezive detalje otkrio je za Kurir Zoran J., rođak ubijenog Igora J.

– Srđan je prvo pre nekih nedelju dana napao Igorovog oca Milorada, kad sam došao kod njega kući, sedeo je i gledao televizor. Upalio je svetlo i video sam da mu je cela glava krvava. U prvi mah sam mislio da je imao saobraćajku. Tek kasnije sam čuo šta se zapravo desilo – ispričao je Zoran za Kurir.

Pre kobnog trenutka, kako tvrdi, Igor i njegov ubica Srđan P. sedeli su ispred prodavnice i pili pivo, bez ikakvih znakova sukoba. Međutim, Srđan ga je, prema rečima svedoka, dočekao i brutalno napao.

– Sve je to zbog nekih 5–10 ari zemlje. Nisu hteli da mu daju i tu se rodila mržnja. Ne možeš ti nikog da nateraš da ti da nešto – kaže Zoran, naglašavajući da Srđan već godinama teroriše selo.

Kako dodaje, Srđan je poznat kao nasilnik.

– Tukao je sve redom, palio kuće i zbog toga već robijao. Svi smo imali problema s njim.

Zoran otkriva da je za smrt brata saznao tek kada je video monstruozan snimak koji je Srđan objavio nakon što je automobilom pregazio Igora.

– Da sam bio tamo, on sad ne bi bio živ. Ne bi hodao po zemlji – ogorčeno kaže brat nastradalog.

Posebno šokira i komplikovana porodična priča koja stoji iza krvavog sukoba. Naime, majka ubice Srđana P. u braku je sa bratom ubijenog Igora J.

Mesto na kom je uhapšen osumnjičeni Foto: Kurir