Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Zdravka B. (43) zbog postojanja opravdane sumnje da je 23. septembra 2023. godine na Vojno-medicinskoj akademiji - Odeljenju za toksikologiju napao vojne policajce tokom vršenja službe, kao i jer je tom prilikom razbio aspirator.

Optužnim predlogom okrivljenom se na teret stavljaju krivična dela napad na vojno lice u vršenju vojne službe u sticaju sa krivičnim delom uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Foto: Više javno tužilaštvo u Beogradu

- Postoji opravdana sumnja da je Zdravko B. 23. septembra 2023. godine na Vojno-medicinskoj akademiji - Odeljenju za toksikologiju, napao D.A. i S.N. koji su obavljali dužnost vojnih policajaca u Odeljenju vojne policije u Grupi za vojno-policijske poslove u VMA UVZ MO - navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kom se dodaje:

- Okrivljeni je najpre vređao vojne policajce D.A. i S.N. rečima da će im skinuti uniforme, psovao im majku i oca, nakon čega je upozoren da treba da se pristojno ponaša i da ne sme da snima vojne policajce, što ga je iznerviralo, te je prišao oštećenom D.A. i pokušao da se sa njim fizički obračuna, napadavši i vojnog policajca S.N. te je u stojećem položaju šutnuo aspirator koji je pao na zemlju usled čega se razbio.

Kako se dalje dodaje u saopštenju tužilaštva, pre nego što su ga vojni policajci doveli u poziciju za vezivanje, okrivljeni je šutnuo petom oštećenog S.N. u predelu leve potkolenice, zadavši mu laku telesnu povredu.