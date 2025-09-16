Slušaj vest

Suđenje optuženima za ubistvo četvorice "škaljaraca" 2020. u Grčkoj nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu gledanjem video snimaka koje je mesec dana uoči hapšenja snimila policija tajnim praćenjem tokom akcije kodnog naziva "Vertikala".

Na snimcima koji su nastali u Kovinu, u Vinogradarskoj ulici, kako se navodi u izveštaju policije, vidi se kao Stanko R. i okrivljeni Dragan Tomić izlaze iz "fijat punta", kao i optuženi kasnije u jednom restoranu.

Okrivljeno Dragan Tomić Foto: Kurir

Prethodno, u sudnici su pušteni i prisluškivani razgovori, koje su vodili, a u kojima dogovaraju da idu u Kovin da "uzmu pare od žene".

Tomić: Trebao bih kume, da odemo do Kovina da uzmemo pare, da platim ovaj stan i onaj.

Stanko: Danas ili sutra?

Tomić: Čuću se sa majkom onom, Milankom, pa ona treba da uzme taj novac.

Stanko: Aj da vidimo kad uzme, ako nije kasno, da ne zaledi put.

Tomić: Aj, biće tu nešto novca.

Stanko: Samo neka dolazi.

Tomić: Da maknem i ovoga prvo šta je, brata iz Pariza, sitno ima za stan, da maknem i njega.

Osim ovog, izvedeni su i brojni drugi razgovri Tomića, optuženog Radeta Stojićevića i Stojićeve supruge. U jednom od njih, koji su vodili 16. januara 2024. Stojićević traži navodno od Tomića da ga spoji sa "životinjom iz zoološkog vrta".

Stojićević: Treba da se vidimo, ja ti i ova životinja iz zoološkog vrta, da se ne igramo gluvih telefona, da dođete do mene ili ja tu do vas.

Tomić: Koga da zovem?

Stojićević: Životinju ovu tvoju, ovog tvog iz Koteža što ste išli kod majke njegove.

Tomić: Nemam ja kontakt sa njim, razumeš brat moj, išao sam u Kovin, ovaj dole u Španiji. Nemam ja kontakt.

Stojićević: Kako si išao pre neki dan?

Tomić: Ja sam išao u Kovin kod njegove majke sam, jer njen sin je u Španiji. Ona je otišla sa živcima jer sin pije i aveta.

Tužilac Saša Ivanić naveo je da su video i audi snimci sled i da će se njima dokazivati poznanstvo Dragana Tomića, Radeta Stojićevića i Marka Stankovića.

Okrivljeni Marko Stanković Jaguar Foto: Printscreen/TV Happy

- Tomić je snimljen ispred kuće Marka Stankovića. Postoje fotografije da je on koristio nadimak Jaguar. Tako u razgovorima Tomića i Stojićevića, pominje se "životinja", njegova majka Milanka - rekao je tužilac Ivanić i dodao da je Marko Stanković Jaguar nedugo posle tih razgovora uhapšen u Španiji.

Advokat Dejan Lazarević osporio je ove navode tužilaštva, tvrdeći da pominjanje životinje, nema nikakve veze sa Jaguarom i da su svi navodi tužioca samo pretpostavke.

Četvorica "škaljaraca" ubijena u Grčkoj 2020. godine Foto: MUP RS

- Pričaju u razgovorima gde piju kafu, da li su se okupali, ošišali, neko pije rakiju, neko tablete, neko je gluv, neko kaže da je kornjača. Nema veze sa događajima iz optužnice - rekao je advokat Dejan Lazarević.

Marko Stanković Jaguar iz Kovina, podstimo, prema navodima tužilaštva tereti se da je bio jedan od četvorice diretknih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu. Posle hapšenja u Španiji, podsetimo, on je izručen Grčkoj.

Tomić, koji je prema danas izvedenim dokazima prisluškivan pod kodnim imenom "deda", tereti se da je bio jedan od izvršilaca ubistva Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru u Atini.