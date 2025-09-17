Slušaj vest

Srđan P. (37), koji je u ponedeljak uhapšen u dramatičnoj policijskoj akciji nakon što je, kako se sumnja, pretukao svog daljeg rođaka Milorada J., zapalio mu kuću i ubio mu sina Igora P. (45), namerno ga pregazivši kolima dok je ovaj bio na bicikli, najavljivao je krvavi pir još dok je bio u zatvoru zbog drugog krivičnog dela, a i ranije je malotretirao i tukao ovu porodicu!

Agresija i problem sela

Kako Kurir saznaje na mestu nezapamćenog zločina u Velikom Polju kod Obrenovca, osumnjičeni je bio problem čitavog sela, poznat po agresivnom ponašanju. Šta je motiv teškog zločina nije sa sigurnošću utvrđeno. I dok pojedini meštani kažu da se iza svega kriju nerešeni rodbinsko-imovinski odnosi i spor oko zemljišta, budući da su žrtva i osumnjičeni dalji rođaci i komšije, drugi smatraju da se motiv krije u zamršenim ljubavnim odnosima.

- Srđanovi otac i majka su razvedeni, a Srđanova majka je potom počela da živi sa Igorovim bratom. Da li je tu bilo nekih nesporazuma mi ne znamo, delovalo je kao da su svi lepo prihvatili tu vezu - pričaju meštani Velikog Polja, koji kažu da su naročito uznemireni zbog toga što je Srđan P. snimao mrtvog Igora i snimak poslao svom kumu koji ga je potom okačio na društvene mreže. Na jezivom snimku se vidi mrtav muškarac na asfaltu, obliven krvlju, dok osumnjičeni govori: "Ljudi, uzme li neko u usta moje ili ime moje porodice, zgazli li na moju porodicu... Jel tako Ićo, reci? Tako je. Umireš polako, ali sigurno, ljubi te brat. Ovo je auto kojim sam ga spucao, nije se nadao, a tamo mu gori kuća i ostalo... Tako da će da uživa".

Majka uhapšenog Srđana P. ispričala je za Kurir da je užasnuta onim što je njen sin uradio i navela šta bi po njoj mogao biti okidač za zločin.

- Meni je Srđan na dan zločina, ujutru, poslao poruku. Rekao je da ide da ubije svoju devojku, pa sebe, jer sa njom ima problema zbog ljubomore. Tvrdio je da više ne može, da mu je sve crno pred očima - kaže R. P., majka Srđana P. i dodaje da je ona nakon toga više puta pokušavala da alarmila policiju, ali da "odgovora nije bilo".

R. P. navodi i da ona lično sa porodicom ubijenog Igora J. nije imala sukobe, ali da su problemi postojali između njenog sina i članova te porodice.

- Moj bivši suprug i njegova majka imali su problem sa Igorovim ocem Miloradom, koji je jednom bio prebio moju bivšu svekrvu.

Pretpostavljam da je to Srđanu ostalo u glavi kao okidač. Kada je on juče prebio Milorada, oca ubijenog čoveka, Igor je kasnije otišao u kafanu u Stublinama i pričao da je on njega jurio. Srđan mi je rekao: "E, sad će da vidi ko je koga jurio". Pokušala sam da mu skrenem pažnju da se mane toga, ali nije poslušao - objašnjava R. P.

Snimao mrtvog čoveka

Snimak zločina koji je načinio njen sin, kako kaže R. P., užasnuo ju je.

- U neverici sam pogledala taj video. Ne mogu da verujem da je moj sin bio spreman na tako nešto - kaže uznemirena žena.

O sukobu između Srđana P. i porodice ubijenog muškarca govorio je i rođak pokojnog, Zoran J. koji tvrdi da se sve desilo zbog pet do 10 ari zemlje.

- Srđan je prvo pre nekih nedelju dana napao Igorovog oca Milorada, povredio mu je glavu, sav je bio krvav - priča Zoran i dodaje da su u ponedeljak, pre ubistva, Srđan i Igor sedeli ispred prodavnice i pili pivo, te da nije bilo naznaka da će se sukobiti.

Međutim, kako dodaje, Srđan je potom presreo Igora i pregazio ga.

- Sve je to zbog nekih pet do 10 ari zemlje. Igorov otac Srđanu nije hteo da da to imanje, za koje Srđan smatra da ima pravo na njega. Tu se rodila mržnja među njima. Ne možeš ti nikog da nateraš da ti da nešto - kaže Zoran i otkiva da je Srđan P. nedavno izašao iz zatvora, a da je sa robije poručivao da će ubiti Igorovog oca Milorada.

- Srđan je godinama bio u zatvoru zbog svog nasilničkog ponašanja. Nedavno je tek izašao na slobodu i ostvario ono što je najavio. Naime, dok je bio iza rešetaka on je poslao preteće pismo Igorovom ocu, u kom je naveo da će mu sve zapaliti, a njega ubiti - rekao je Zoran J.