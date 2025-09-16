Slušaj vest

Jezivo nasilje u porodici do kog je došlo u Bujanovcu, policiji je prijavila oštećena žena, potvrđeno je iz OJT u Vranju Kuriru.

Naime, prema navodima tužilaštva nasilje se dogodilo 12. septembra, pri čemu je Policijskoj stanici u Bujanovcu istoga dana oštećena prijavila događaj.

Osumnjičenom za nasilje izrečena je hitna mera zabrane prilaska, pošto je oštećena napustila porodičnu kuću i otišla kod svojih roditelja. Kako se saznaje prema prvim informacijama do porodičnog nasilja došlo je nakon svađe nevenčanog para, jer navodno žena nije otišla da kupi kiselo mleko, već njegova baba "koja je baš stara", jer žena nije mogla da ostavi dete pod temperaturom.

Nakon dostavljanja krivične prijave od strane PS Bujanovac tužilaštvo će preduzeti dokazne radnje i to saslušanje osumnjičenog, ispitivanje oštećene, a po potrebi i druge dokazne radnje, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Vranju, a na osnovu upućenog zahteva novinara Kurira o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Nasilnik je kako se nezvanično saznaje prema prvim informacijama više puta udario ženu po licu i telu. Žena je napustila porodičnu kuću i otišla kod svojih roditelja.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako Kurir saznaje konačno činjenično stanje u vezi tog događaja biće poznato nakon ispitvanja oštećene koja će dati izjavu da opiše događaj pod krivično-materijalnom odgovornošću.

- Nasilje se dogodilo dana 12.09.2025.godine, pri čemu je PS u Bujanovcu istoga dana oštećena prijavila događaj. Osumnjičeni do sada nije prijavljivan za porodično nasilje. Nakon dostavljanja krivične prijave od strane PS Bujanovac tužilaštvo će preduzeti dokazne radnje i to saslušanje osumnjičenog, ispitivanje oštećene a po potrebi i druge dokazne radnje - stoji u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštvu u Vranju.