U selu Veliko Polje kod Obrenovca i dalje vlada šok nakon svirepog ubistva Igora J. (45) koga je u ponedeljak, kako se sumnja, usmrtio komšija i dalji rođak Srđan P. (37). Tragedija je zavila celo selo u crno, a za Kurir o kobnom danu i poslednjim trenucima svog najboljeg prijatelja progovorio je Goran Milovanović, koji je strahovao da bi i on mogao biti sledeća meta.

- Igorova žena me je u ponedeljak pozvala i rekla šta se desilo. Odmah sam krenuo ka mestu zločina, ali kada sam stigao, Igor je već bio mrtav - priča Milovanović vidno potresen.

Kako kaže, i ranije je postojalo neprijateljstvo između osumnjičenog i Igorove porodice, ali niko nije mogao ni da nasluti da će se završiti krvoprolićem.

- Čuo sam da je pre nedelju dana Srđan udario Igorovog oca pendrekom u glavu.Čovek i dalje leži, ništa ne vidi, oba oka zatvorena. Posle toga im je i kuća gorela - tvrdi Goran nakon čega otkriva i da sam strahuje.

- Nedavno je Srđan i mene napao. Iz čista mira mi je udario šamar. Nisam mu ništa rekao, bio je sigurno pijan, a možda i drogiran. Dok ga nisu uhvatili, ja sam se plašio da ne dođe ovde, da i meni zapali kuću, da me udari, može svašta da se desi - ispričao je Milovanović i dodao:

- Igor i ja smo stalno bili zajedno, radili, kosili, sekli drva... Sad ga nema...

Za razliku od Igora, meštani za Srđana kažu da je bio problematičan i sklon incidentima, ali kako navode, svi su iznenađeni da je bio spreman na nešto ovako. Inače, kao jedan od mogućih motiva pominje se sukob zbog zemlje.