Slušaj vest

Veliko Polje kod Obrenovca zavijeno je u crno nakon svirepog ubistva Igora J. (45), koje je u ponedeljak počinio njegov komšija Srđan P. (37). Detalje zločina za emisiju "Crna hronika" i Kurir televiziju otkrili su majka ubice, rođak nastradalog, ali i komšije i meštani sela u kojem se sve odgiralo.

Komšinica: "Igor je bio vredan i pošten"

Komšinica iz Velikopolja potvrdila je da je tragedija unela strah i bol u celo selo.

1/5 Vidi galeriju Kuća koju je spalio ubica iz Obrenovca Foto: Kurir, Društvene Mreže, Kurir.rs, Kurir

- Žao mi je što se ovo desilo. Policije je bilo svuda, forenzičari, okretali su ga, pregledali. Igor je bio dobar komšija, vredan i pošten čovek. Radio je u šumi da preživi, uvek pomagao. Nikada nisam imala problem s njim - rekla je ona.

Dodala je da nije mogla da pogleda snimke koje je osumnjičeni sam pravio.

- Rekli su mi da je snimao i slao, ali ja to ne mogu da gledam - rekla je komšinica.

Svedok iz Crvene Jabuke: "Došao je po vodu, umio se i otišao"

Osumnjičeni se nakon ubistva uputio ka selu Crvena Jabuka, gde je u dvorištu jednog domaćina tražio vodu i put do crkve.

Foto: Kurir

- Kosio sam dvorište, on se pojavio na česmi. Pozdravio, rekao da se umije i popije vode. Keva mu natočila u flašu. Rekao je da mu se pokvario kvad i da čeka druga kod crkve. Zahvalio se i otišao. Posle 15 minuta naišla je policija, tražili su ga. Rekao sam im da je otišao prema crkvi. Ubrzo su ga tamo i uhvatili - ispričao je domaćin.

Dodao je da je tek kasnije shvatio ko je zapravo bio taj čovek.

- Kad sam video snimak kako je pregazio Igora, nije mi bilo svejedno. Jeza me uhvatila - rekao je.

ROĐAK UBIJENOG IGORA PRE TRAGEDIJE SVE NASLUTIO Upozorio ga rečima koje odzvanjaju, a sada živi u ogomnom strahu: Treba da spavam sa puškom na terasi i da čekam Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs