SVIREPI UBICA IZ OBRENOVCA KOMŠIJI TRAŽIO VODU KAO DA SE NIŠTA NIJE DESILO "Pozdravio se, keva mu natočila u flašicu" 15 minuta kasnije u dvorištu nastaje haos!
Veliko Polje kod Obrenovca zavijeno je u crno nakon svirepog ubistva Igora J. (45), koje je u ponedeljak počinio njegov komšija Srđan P. (37). Detalje zločina za emisiju "Crna hronika" i Kurir televiziju otkrili su majka ubice, rođak nastradalog, ali i komšije i meštani sela u kojem se sve odgiralo.
Komšinica: "Igor je bio vredan i pošten"
Komšinica iz Velikopolja potvrdila je da je tragedija unela strah i bol u celo selo.
- Žao mi je što se ovo desilo. Policije je bilo svuda, forenzičari, okretali su ga, pregledali. Igor je bio dobar komšija, vredan i pošten čovek. Radio je u šumi da preživi, uvek pomagao. Nikada nisam imala problem s njim - rekla je ona.
Dodala je da nije mogla da pogleda snimke koje je osumnjičeni sam pravio.
- Rekli su mi da je snimao i slao, ali ja to ne mogu da gledam - rekla je komšinica.
Svedok iz Crvene Jabuke: "Došao je po vodu, umio se i otišao"
Osumnjičeni se nakon ubistva uputio ka selu Crvena Jabuka, gde je u dvorištu jednog domaćina tražio vodu i put do crkve.
- Kosio sam dvorište, on se pojavio na česmi. Pozdravio, rekao da se umije i popije vode. Keva mu natočila u flašu. Rekao je da mu se pokvario kvad i da čeka druga kod crkve. Zahvalio se i otišao. Posle 15 minuta naišla je policija, tražili su ga. Rekao sam im da je otišao prema crkvi. Ubrzo su ga tamo i uhvatili - ispričao je domaćin.
Dodao je da je tek kasnije shvatio ko je zapravo bio taj čovek.
- Kad sam video snimak kako je pregazio Igora, nije mi bilo svejedno. Jeza me uhvatila - rekao je.
