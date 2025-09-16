Slušaj vest

Veliko polje, selo nadomak Uba i Obrenovca, juče je bilo poprište stravičnog zločina. U samo nekoliko sati, 37-godišnji muškarac počinio je niz brutalnih dela koja su ovo mirno mesto zauvek obeležila. Najpre je zapalio kuću komšije, potom pretukao 69-godišnjeg meštanina, da bi ubrzo nakon toga kolima pregazio njegovog sina, a zatim snimio beživotno telo u lokvi krvi.

Ekipa emisije "Crna hronika" koja se emituje na Kurir televiziji, bila je na licu mesta, razgovarala sa meštanima, porodicom, ali i majkom odgovornog za ovaj zločin, koja je iznela šokantne tvrdnje.

"Tri puta sam zvala policiju, rekli su da čekaju prijavu"

Majka osumnjičenog tvrdi da je danima pre zločina upozoravala policiju da će njen sin napraviti tragediju.

- Tri puta sam zvala zaredom, rekli su mi da čekaju prijavu. Pitala sam ih da li čekaju da se desi neko zlo. Znam da će to da uradi, pretio je da će da završi započeto. Oni su mi odgovorili da ne mogu ništa jer nemaju patrolu. Rekla sam "nemate patrolu, ali ja treba da radim vaš posao" - ispričala je ona, dodajući da je pozivala i sa posla u Beogradu i da postoje svedoci koji to mogu da potvrde.

Prema njenim rečima, sin je već ranije zapalio kuću i prebio oca nastradalog Igora.

- Tada su već morali da reaguju, da izdaju poteru i uhvate ga. Jeste, on je moj sin, ali to tada nije smelo da se ignoriše - rekla je ona.

Sukob koji traje godinama

Na pitanje šta je bio okidač za krvavi pir, majka kaže da koren sukoba leži u dugogodišnjoj netrpeljivosti između porodica.

- On nije bio narkoman, to je počeo skoro. Voleo je da popije, voleo je da se pobije, ali nije koristio narkotike. Sukob je zapravo započeo Igorev otac i moj bivši suprug, traje godinama. Igorev otac je tukao moju bivšu svekrvu, vređao, psovao dete od kilo mesa, unuče... Srđan je bio emotivac, u vatru bi ušao za porodicu - kazala je.

Dodaje i da je njen sin u jednom trenutku najavljivao i samoubistvo:

- Imao je devojku iz Crvene Jabuke, koja je već jednom sebi zabila nož u stomak iz ljubomore. Poslala mi je slike, "zbogom, volela sam te". On je tada rekao da ide prvo na Ub, pa onda da ubije nju, sebe i sve završi. Rekla sam da mu je sve crno pred očima, da to ne može više da izdrži.

"Nisam u sukobu, ali strahujem za decu"

Majka tvrdi da ona lično nije bila u sukobu sa porodicom nastradalih, već njen bivši suprug i njegova majka.

- Nisam se ja sukobljavala, ali posledice su tu. Sada brinem zbog javnih osuda, ali ne strahujem od njihove porodice. Videla sam snimak i užasnula se. Moja deca i ja nismo krivi, svako treba da nosi svoj krst i odgovara za ono što je učinio - poručila je ona.

"Sve zbog njive" - tvrdnja rođaka nastradalog

Sasvim drugačiji ugao daje rođak ubijenog Igora. On tvrdi da je motiv sukoba bila zemlja.

- Bio je u zatvoru deset godina i tražio je parcelu od 5-6 ari ovde preko puta. Nisu mu dali, i eto šta se desilo. Svađali su se. Obećao je da će zapaliti kuće i ubiti sina. Katastrofa - rekao je rođak.

Dodao je i da je neposredno pre tragedije bio u kontaktu sa Igorom.

- Rekao sam mu: skloni se, znaš da je bio deset godina u zatvoru. Nemoj da mu se zameraš. Nažalost, nije me poslušao - rekao je on.

Strah i očaj u selu

Rođak priznaje da sada strahuje za sopstvenu bezbednost.

- Kako da se ne bojim? Majka mi je '62. godište, kako da se ne plašim. Treba da spavam na terasi sa puškom u ruci da ga čekam - rekao je ogorčeno.

Opisao je i stanje pretučenog 69-godišnjaka.

- Oči su mu na pola roletne, crvene, ne vidi. Tukao ga je palicom, polomio ga. Strašno - rekao je.

Govorio je i o ponašanju osumnjičenog:

- Vozio je kroz selo 150 na sat, kao da je njegovo, kao da niko drugi ne živi ovde. Svi su ga se bojali. Isto je pravio probleme i na Ubu, i po Obrenovcu - dodao je.

