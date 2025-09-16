Slušaj vest

Dečak A. Š. (13), koji je krajem avgusta teško povređen u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradupreminuo je usled zadobijenih povreda. 

Podsetimo, trinaestogodišnjak A. Š. je zadobio teške povrede glave u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici Ivana Ribara na Novom Beogradu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar. 

Dečak je navodno pretrčavao ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji ga je udario je navodno pobegao sa lica mesta, dok je suvozač ostao.

Kurir.rs/Telegraf

