Dečak je navodno pretrčavao ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji ga je udario je navodno pobegao sa lica mesta, dok je suvozač ostao
Tragedija
DEČAK (13) PODLEGAO POVREDAMA Teško povređen kada ga je na Novom Beogradu pokosio automobil: Detalji nesreće!
Slušaj vest
Dečak A. Š. (13), koji je krajem avgusta teško povređen u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu, preminuo je usled zadobijenih povreda.
Podsetimo, trinaestogodišnjak A. Š. je zadobio teške povrede glave u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici Ivana Ribara na Novom Beogradu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.
Dečak je navodno pretrčavao ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji ga je udario je navodno pobegao sa lica mesta, dok je suvozač ostao.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši