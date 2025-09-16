Slušaj vest

Nakon što je Dejan Popović iz Čačka osuđen na sedam godina zatvora zbog ubistva sugrađanina Maria Simovića, Apelacioni sud u Kragujevcu je doneo odluku kojom se prvostepena presuda ukida i nalaže da se postupak za slučaj ovog ubistva ponovi, navodi se na instagram stranici Pravda za Maria Simovića.

Suđenje je zakazano, kako je objavljeno na istoj instragram stranici, za 7. oktobar ove godine sa početkom u 10:30 časova.

Na ponovnom suđenju biće izvedeni novi dokazi i veštačenja, uključujući balističko i sudsko-medicinsko, kako bi se rasvetlile sve okolnosti ubistva Maria Simovića. Porodica za nove dokaze nudi čak i do 10.000 evra.

Mario Simović Foto: Privatna Arhiva

- Za svaku proverenu i korisnu informaciju koja može doprineti rasvetljavanju ovog ubistva i pomoći nadležnim organima u vođenju postupka, biće isplaćena novčana nagrada u iznosu od 1.000 evra, a za konkretan dokaz o ubistvu Maria Simovića iznos od 10.000 evra. Vaša bezbednost i anonimnost biće u potpunosti poštovani, piše u jednoj od objava na javnoj instagram stranici pod nazivom Pravda za Maria Simovića.

Ubijeni Mario Simović od ranije je bio poznat pliciji, a pre više od deset godina privremeno mu je oduzeta kompletna imovina zbog sumnje na iznude, zelenaštva, prevare, pranje novca i nedozovljene trgovine.

- Znam da o mrtvima se priča uvek sve najbolje, razumem i porodicu jer ubistvo i uzimanje pravde u svoje ruke nikad nije rešenje. Ali, svako u gradu zna ko je bio Mario i kako se u pojedinim trenucima ponašao. Ne bih ništa dalje pričao, ali znam da je baš pretio Dejanu i da je to on prijavljivao policiji, ali uzalud. Svakako, nema opravdanja i opet kažem ubistvo nikako nije bilo rešenje. Bog će nam svima suditi po našim delima. Nekome pre, a nekome kasnije, rekao je za RINU Čačanin upoznat sa slučajem.

Pucnjava u Preljini dodgodila se 25. aprila 2024. godine u jutarnjim satima u jednom od poslovnih objekata uz Ibarsku magistralu.