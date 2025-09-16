Slušaj vest

Najmanje dve osobe poginule su u pucnjavi u Beču, a kako prenose tamošnji mediji — državljanin Srbije je navodno pucao u svoju ženu i teško povredio ćerku.

Počinilac je pokušao da pobegne automobilom, ali je pronađen mrtav, sa prostrelnom ranom na glavi.

Do tragičnog porodičnog nasilja je došlo oko 20 časova u stanu u bečkom okrugu Leopoldštat.

Oglasila se policija i savetovala građanima da izbegavaju ovo područje jer je uviđaj u toku.

Rekonstrukcija događaja

Oko 20 časova, čuli su se pucnji u stanu u vlasništvu opštine, nakon čega je obaveštena policija, koja je pronašla muškarca dolaskom na lice mesta.

U početku se činilo da je počinilac pobegao, ali je potom navodni osumnjičeni pronađen mrtav u parkiranom automobilu ispred zgrade opštine sa prostrelnom ranom u glavi. U vozilu je pronađeno vatreno oružje.

Deseto ubistvo žene ove godine

Tokom pregleda stana, pripadnici hitne pomoći pronašli su najmanje jedno žensko telo i najmanje jednu teško povređenu osobu. Veruje se da je reč o ćerki pokojnika. Ovo je deseto ubistvo žene ove godine u Austriji.