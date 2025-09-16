Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije i PU Smederevo, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su A.T. (2003) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja i A.T. (2003) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo falsifikovanje službene isprave.

A.T. odgovorno lice Alisa trade Company doo Smederevo i A.T. odgovorno lice Fenix Building doo Kruševac, se sumnjiče da su u periodu od 1. februara do 14. jula ove godine izvršili ova krivična dela tako što je A.T. u nameri da delimično izbegne plaćanje poreza u poslovnim knjigama svog privredenog društva evidentirao 18 računa neistinite sadržine, a koje je prethodno pribavio od privrednog društva Fenix Building doo Kruševac, čije je odgovorno lice A.T. On je znao da promet po ovim računa nije izvršen, u ukupnoj vrednosti od 105.097.040 dinara, koje je koristio kao prethodni porez sa pravom na odbitak u podnetim poreskim prijavama i na taj način umanjio poresku obavezu i izbegao plaćanje poreza na dodatnu vrednost, oštetivši budžet Republike Srbije za 16.907.840 dinara.

Osumnjičena A.T. se tereti da je sačinila neistinite račune koje je podnosila bez iskazanog prometa i koje nije evidentirala u poslovnim knjigama svog privrednog društva i na ovaj način pomogla osumnjičenom A.T da izvrši navedeno krivično delo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.

