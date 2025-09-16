Slušaj vest

Državljanin Srbije (44) navodno je upucao svoju suprugu (44) i u krvavom nasilju u porodici teško povredio ćerku (24), nakon čega je pobegao sa lica mesta, ali je pronađen u automobilu nedaleko od stana u Beču mrtav, sa prostrelnom ranom na glavi.

Zločin se dogodio u ulici Vorgartenštrase, bečkom okrugu Leopoldštat. Oko 20 časova, čuli su se pucnji u stanu u vlasništvu opštine, a policija je obaveštena.

Još uvek nije potvrđeno da je žrtva u stanu supruga navodnog počinioca, a teško povređena žena ćerka pokojnika. Forenzički istražitelji su počeli svoj rad preko noći do srede, ali okolnosti zločina su ostale potpuno nejasne.

Svedok Joan Ile (56), koji živi na devetom spratu, ispričao je za "Krone" o stravičnom zločinu.

- U 20 časova moja žena je bila u vešernici, a ja sam upravo gasio računar jer radim od kuće. Odjednom sam čuo sedam hitaca. Tačno sam brojao. Zaista sam šokiran. Nažalost, pucnji stalno odjekuju u ovom kraju - rekao je muškarac, koji je i sam otac dvoje dece.

Rekonstrukcija događaja

Oko 20 časova, čuli su se pucnji u stanu u vlasništvu opštine, nakon čega je obaveštena policija, koja je pronašla muškarca dolaskom na lice mesta.

U početku se činilo da je počinilac pobegao, ali je potom navodni osumnjičeni pronađen mrtav u parkiranom automobilu ispred zgrade opštine sa prostrelnom ranom u glavi. U vozilu je pronađeno vatreno oružje.

Deseto ubistvo žene ove godine