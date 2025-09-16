Slušaj vest

Državljanin Srbije (44) navodno je upucao svoju suprugu (44) i u krvavom nasilju u porodici teško povredio ćerku (24), nakon čega je pobegao sa lica mesta, ali je pronađen u automobilu nedaleko od stana u Beču mrtav, sa prostrelnom ranom na glavi. 

Zločin se dogodio u ulici Vorgartenštrase, bečkom okrugu Leopoldštat. Oko 20 časova, čuli su se pucnji u stanu u vlasništvu opštine, a policija je obaveštena.

Još uvek nije potvrđeno da je žrtva u stanu supruga navodnog počinioca, a teško povređena žena ćerka pokojnika. Forenzički istražitelji su počeli svoj rad preko noći do srede, ali okolnosti zločina su ostale potpuno nejasne.

Svedok Joan Ile (56), koji živi na devetom spratu, ispričao je za "Krone" o stravičnom zločinu.

- U 20 časova moja žena je bila u vešernici, a ja sam upravo gasio računar jer radim od kuće. Odjednom sam čuo sedam hitaca. Tačno sam brojao. Zaista sam šokiran. Nažalost, pucnji stalno odjekuju u ovom kraju - rekao je muškarac, koji je i sam otac dvoje dece.

Rekonstrukcija događaja

Oko 20 časova, čuli su se pucnji u stanu u vlasništvu opštine, nakon čega je obaveštena policija, koja je pronašla muškarca dolaskom na lice mesta.

U početku se činilo da je počinilac pobegao, ali je potom navodni osumnjičeni pronađen mrtav u parkiranom automobilu ispred zgrade opštine sa prostrelnom ranom u glavi. U vozilu je pronađeno vatreno oružje.

Deseto ubistvo žene ove godine

Tokom pregleda stana, pripadnici hitne pomoći pronašli su najmanje jedno žensko telo i najmanje jednu teško povređenu osobu. Veruje se da je reč o ćerki pokojnika. Ovo je deseto ubistvo žene ove godine u Austriji.

Kurir.rs/Krone

Ne propustiteHronikaSRBIN UBIO ŽENU I TEŠKO POVREDIO ĆERKU Pucnjava u Beču: Pobegao sa lica mesta, pa presudio sebi u automobilu: Policija zatekla stravičan prizor!
w-56470959.jpg
PlanetaMARICI GLUMAC PUCAO U GLAVU ZBOG SVAĐE U SAOBRAĆAJU?! Žena jedva smogla snage da pozove policiju, njene reči PRESTRAVILE SU SVE! "Upucao me je u lice" (VIDEO)
ernst.jpg
PlanetaPOGOĐEN AUTOMOBIL POLJSKOG POLITIČARA! "Izrešetan iz vatrenog oružja" (FOTO)
profimedia-0893740599.jpg
Hronika"VIDEO SAM MU ULAZNU I IZLAZNU RANU NA GLAVI" Očevidac za Kurir o ubistvu u Nišu: Deca nisu videla, žena ih pozvala da ne gledaju! OVO NAĐENO PORED TELA (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-09-14 at 19.42.58_a1b73cc3.jpg