U Beču je sinoć došlo do užasnog zločina, a prema pisanju medija, Srbin je ubio ženu, ranio ćerku i njenog dečka, a onda izvršio samoubistvo. Ćerka je u kritičnom stanju.
ĆERKA SRBINA BORI SE ZA ŽIVOT, PUCAO I U NJENOG DEČKA Jutro posle noći užasa u Beču: Pre toga ubio ženu, pa presudio i sebi, našli ga u kolima (FOTO)
Policajci su pozvani u stan u Beču u utorak oko 19.30 sati zbog svađe. Prema prvim informacijama, primetili su 44-muškarca iz Srbije ispred zgrade. Naknadno su ispaljeni pucnji. Navodni osumnjičeni je potom pobegao u vozilu.
Međutim, ubrzo nakon toga policajci su pronašli muškarca mrtvog u vozilu.
Ćerka (24) osumnjičenog i njen dečko (26) primili su pomoć na licu mesta i odvezeni su u bolnicu. Kako javlja Heute, ćerka se bori za život.
Tačne okolnosti koje su dovele do ubistva i samoubistva trenutno nisu jasne. Jedan od mogućih motiva mogao bi biti predstojeći razvod para. Bečka državna kriminalistička policija je već preuzela istragu.
Kurir.rs/Telegraf
