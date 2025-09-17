Slušaj vest

Policajci su pozvani u stan u Beču u utorak oko 19.30 sati zbog svađe. Prema prvim informacijama, primetili su 44-muškarca iz Srbije ispred zgrade. Naknadno su ispaljeni pucnji. Navodni osumnjičeni je potom pobegao u vozilu.

Međutim, ubrzo nakon toga policajci su pronašli muškarca mrtvog u vozilu.

U stanu je pronađeno telo žene (44), a još dvoje ljudi je teško povređeno - ćerka i njen dečko.

Ćerka (24) osumnjičenog i njen dečko (26) primili su pomoć na licu mesta i odvezeni su u bolnicu. Kako javlja Heute, ćerka se bori za život.

Tačne okolnosti koje su dovele do ubistva i samoubistva trenutno nisu jasne. Jedan od mogućih motiva mogao bi biti predstojeći razvod para. Bečka državna kriminalistička policija je već preuzela istragu.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronika"ČULO SE SEDAM HITACA, TAČNO SAM IZBROJAO!" Komšije o svirepoj pucnjavi u Beču: Srbin ubio ženu, teško povredio ćerku, pa presudio sebi - prve fotografije užasa
w-56470955.jpg
HronikaSRBIN UBIO ŽENU I TEŠKO POVREDIO ĆERKU Pucnjava u Beču: Pobegao sa lica mesta, pa presudio sebi u automobilu: Policija zatekla stravičan prizor!
w-56470959.jpg
HronikaDEČAK (12) IZ SRBIJE NAPADNUT U BEČU: Presreli ga u parku, krvnički pretukli i OROBILI! Kada je stigao u stanicu video je nešto na stolu i SVE JE REŠENO
dete.jpg
HronikaKRVOPROLIĆE U BEČKOM KLUBU, DVOJICA SRBA IZBODENA NOŽEM! U masovnoj tuči povređen i vlasnik, policija i dalje traga za napadačima!
profimedia0369157448-austrijska-policija.jpg