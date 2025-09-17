Slušaj vest

Tinejdžer A. O. (15) iz okoline Barajeva , koji je povređen u saobraćajnoj nesreći u Lisoviću, kada se zakucao u banderu, umro je juče na VMA-a.

Pored dečaka (15), koji je upravljao "pežoom" kada se zakucao u banderu u selu Lisovići, u automobilu je bio i njegov rođeni brat, kao i drugar. Oni su pušteni iz bolnice.

Nesreća se, podsetimo dogodila oko 5.30 časova, kada je dečak (15) koji je bio za volanom automobila "pežo" ispravio blagu krivinu, sleteo s puta i udario u banderu. 

- Spavali smo kad nas je probudio tupi udarac. Puklo je kao neka detonacija. Iskočili smo iz kreveta i tada smo videli i da nema struje u kući. Uskoro smo izašli napolje i videli da je bila nesreća - rekao je za Kurir meštanin Lisovića koji živi u blizini mesta stravične nesreće i dodao:

- Čule su se potom i sirene Hitne pomoći i policije. Kad sam izašao, onako u pidžami, video sam da jedan dečak leži nasred ulice. Tu scenu nikad neću zaboraviti.






 Saobraćajna nesreća kod Barajeva

Saobraćajna nesreća kod Barajeva