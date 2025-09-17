Slušaj vest

Dečak A.O. (15) iz okoline Barajeva, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u mestu Lisović, preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji. On je tek započeo školovanje u Srednjoj školi za rashladne uređaje u Barajevu.

Nesreća se, podsetimo, dogodila oko 5.30 časova, kada je tinejdžer, upravljajući automobilom marke „pežo“, izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s puta i udario u banderu.

U vozilu su se u tom trenutku nalazili i njegov rođeni brat i drug.

Njegov brat je bolje ima velikih problema sa nogom, dok je njihov prijatelj, koji je sedeo pozadi, dobro ali mu je cela glava zavijena.

"Počivaj u miru dušo draga"

Društvenim mrežama sada kruže fotografije nastradalog dečaka uz emotivne poruke i oproštaje.

Kako su nam tada ispričali meštani sela nadomak Barajeva, maloletni vozač se u banderu zakucao bez kočenja.

- Već nekoliko puta na ovom mestu se dešavaju saobraćajke. Nema tragova kočenja, tako da je udarac "pežoa" u banderu bio pri velikoj brzini. Posle udarca je nestala i struja koje i dalje nema, a radnici Elektrodistribucije još su na terenu i popravljaju kvar - rekli su nam oni.

Roditelji bili na letovanju

Meštani su nam tada rekli ida su roditelji braće bili u tom trenutku na letovanju.

- Saznao sam čija deca su imala udes. U pitanju su rođena braća koja su te večeri izašla da se vozaju po okolnim selima, a sa njima je bio i njihov drug. U trenutku nesreće za volanom je bio petnaestogodišnjak, a njegov brat koji ima 18 ili 19 godina sedeo je na mestu suvozača. Inače, roditelji od povređene braće pre nekoliko dana su otišli na more. Nesrećni ljudi su nakon nesreće odmah seli u kola i vraćaju se u Srbiju. Nije im dobro nakon vesti, prvo da su deca uzela kola bez pitanja, a zatim i da su imali ovakvu nesreću u kojoj im se lekari bukvalno bore za život - ispričao je tada naš sagovornik iz Lisovića kod Barajeva.