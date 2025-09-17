Slušaj vest

Prvi osnovni sud u Beogradu prihvatio je sporazum o priznanju krivičnog dela okrivljenog Igora MIloševića sa tužilaštvom i osudio ga na 14 godina i 10 meseci zbog krivičnog dela razbojništvo i krivičnog dela prinuda, potvrdila je za Kurir portparol i sudija tog suda Milica Veličković. Kako je navela, sud je Miloševiću produžio pritvor do upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne.

Podsetimo, serijski silovatelj Igor Milošević uhapšen je 18. avgusta u Beogradu, samo mesec dana pošto je izašao iz zatvora nakon odslužene kazne za posedovanje droge. Pošto je priznao krivicu, prihvatio je da bude osuđen na maksimalnu kaznu.

- Javni tužilac, okrivljeni Igor M. i branilac po službenoj dužnosti okrivljenog su se sporazumom o priznanju krivičnog dela saglasili da okrivljenog Igora M., Prvi osnovni sud u Beogradu zbog navedenih krivičnih dela osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i 10 meseci - saopštilo je juče Prvo osnovno javno tužilaštvo.

Igoru Miloševiću produžen pritvor Foto: Nenad Kostić, Instagram/serbialive_beograd_rezerva

Kako je Kurir pisao, krivična dela zbog kojih je sada osuđen pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu Milošević je počinio na štetu dve žene u Beogradu. Najpre je napao radnicu u fotografskoj radnji, a potom i radnicu u jednom frizerskom salonu.

Frizerka koju je 18. avgusta napao u salonu na Zvezdari ispričala je za Kurir da je Milošević toga dana ušao u salon i zatražio kremu.

- U tom trenutku bila sam sama u salonu, koleginica koja je radila sa mnom otišla je u toalet, koji nam se nalazi u prizemlju salona. Tada je na vrata ušao nepoznati muškarac tražeći mi kremu. Odmah sam mu rekla da mi kreme ne držimo i on se tada okrenuo ka vratima. Nastavila sam dalje, misleći da on odlazi, međutim, samo je zatvorio vrata i krenuo ka meni - priča za Kurir uplašena žena.

- Izvadio je makaze iz džepa i tražio da uđem u drugu prostoriju, bila sam zaleđena u tom trenutku, tada sam shvatila o kome se radi i da je reč o serijskom silovatelju. Nudila sam mu novac, međutim njega novac nije zanimao. Tražio mi je samo telefon, verovatno kako ne bih pozvala policiju i pomoć - kaže naša sagovornica.

Prema njenim rečima, imala je veliku sreću, iz razloga što je baš u tom trenutku ušla njena stalna mušterija.

- Čovek koji već dugo dolazi u naš salon na šišanje je ušao na vrata i njega je to prepalo, vratio je makaze u džep i rekao mi je: "Nemoj da si nekome zucnula" i tada je pobegao. Ja sam bila van sebe, sve vreme sam bila zaleđena, izašla sam iz te prostorije i rekla ukratko mušteriji šta se desilo, on je istrčao za njim pokušavajući da ga stigne, međutim već ga nije bilo nigde u blizini - ispričala je ona posle napada za Kurir.