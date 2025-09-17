ALBANAC IZ UROŠEVCA UBIO UJAKA ZBOG SRPSKE IMOVINE: Sasuo u njega 4 hica, razdor između njih dvojice nastao zbog spora oko imovine koja pripada Srbinu
Kako prenosi Kljan Kosova razdor između njih dvojice nastao je zbog spora oko imovine koja pripada Srbinu.
„Nakon prethodnog spora koji su imali kao rezultat problema vezanih za imovinu, prilikom susreta na seoskom putu i nakon verbalne svađe, okrivljeni B. I. izvadio je revolver i četiri puta pucao u pravcu žrtve I. R, pogodivši ga u gornje delove tela, nakon čega je žrtva preminula na putu od povreda nanetih vatrenim oružjem“, saopštilo je Tužilaštvo.
Iz Tužilaštva poručuju da je okrivljeni B. I. počinio krivično delo „teško ubistvo“ i da se nalazi u pritvoru.
„Okrivljeni se od 15. septembra rešenjem državnog tužioca, nalazi pod merom pritvora od 48 sati zbog navedenog krivičnog dela“, navodi se u saopštenju tužilaštva, prenosi Kljan Kosova.
Novinarka Ćliresa Hasani je u jutarnjoj emisiji na Kljan Kosova otkrila detalje ove tragedije i saopštila da imovina koja je postala razdor rođaka zapravo pripada jednom Srbinu.
Kurir.rs/Kosovo online