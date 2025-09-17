Slušaj vest

Na jednom gradilištu u Aranđelovcu odvija se prava drama koja traje bezmalo sat i po vremena!

Kako Kurir saznaje, jedan od radnika se popeo na kran na gradilištu i preti da će skočiti.

- Sve je počelo oko devet časova jutros kada se muškarac popeo na kran s namerom da skoči. Kolege su pokušale da ga ubede da siđe, ali kako nisu uspeli pozvali su policiju - kaže naš izvor i dodaje da su na teren izašli i ljudi iz pregovaračkog tima MUP-a.

- Pregovori sa radnikom na gradilištu su u toku - dodao je sagovornik.

