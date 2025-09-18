Slušaj vest

Srđan P. (37), osumnjičen da je u ponedeljak u Velikom Polju kod Obrenovca, ubio svog daljeg rođaka Igora J. (45) s čijom porodicom je bio u dugogodišnjoj zavadi zbog imanja, bio je nasilan i prema svojoj devojci! Kako Kurir saznaje, sa njom je imao sukob i na dan jezivog zločina!

Rođak Srđanove devojke, ispričao je za Kurir da je ona trpela torturu godinama.

- Otkako je otpočela vezu s njim, tu su bili samo problemi. Otac ne želi da nikakav kontak s njom zbog Srđana. Ona je iz Švajcarske došla u Srbiju zbog njega, a on joj je uzeo dokumenta, zabranio da se vrati, faktički je zarobio. Čak je prošle godine odveo u Crnu Goru i tamo ju je izbo nožem, ali je ona zbog pretnji morala da laže da se sama povredila - priča rođak Srđanove partnerke.

Majka ubice Foto: Kurir

Pretio svima

Rođak kaže i da je Srđan pretio i njenom ocu pre mesec dana.

- Tražio mu je da mu da pare od prodatog imanja. Njen otac nije hteo, jer to je njegova dedovina i Srđan nema ništa s tim. On je onda pobesneo i pretio mu da će ga ubiti. Čovek ga je isterao i prosto je izbegavao svaki kontakt s tim nasilnikom - dodao je naš sagovornik.

Da je Srđan imao problema sa svojom devojkom potvrdila je i njegova majka R. P. Ona je za Kurir ispričala da je njen sin u ponedeljak, neposredno pre krvavog pira za koji se sumnjiči, dobio uznemirujuću poruku od svoje partnerke.

- Imao je problema sa devojkom, ona mu je poslala fotografiju na telefonu. Slikala je krvavi nož i napisala mu: "Zbogom, volela sam te". Tad mi je rekao da mu je dosta svega i da za njom ide i on... Rekao je da ide da ubije nju i sebe, da mu je sve crno pred očima, a ja sam onda mislila da će on zlo tamo kod nje da napravi - rekla je R. P.

Srđan P. Foto: Društvene Mreže

Međutim, osumnjičeni Srđan P. tada nije otišao kod svoje devojke, već u kuću Igora J. Tamo je, kako smo već pisali, prvo pretukao Igorovog oca Milorada J. (69), zapalio im kuću, pa presreo Igora koji je bio na bicikli, namerno ga udario kolima i usmrtio ga. Potom je krvavo telo snimio mobilnim telefonom uz jezive reči "da Ića umire i da će ovako proći svako ko uzme u usta njegovo i ime njegove porodice". Snimak je poslao kumu, a ovaj ga je objavio na društvene mreže.

Da je Srđan kobnog dana dobio uznemirujuću poruku od devojke, pričaju i meštani Velikog Polja. Kako kažu, Srđan P. je u lokalnoj kafani meštanima pokazao snimak svoje devojke koja, navodno, priča da se zbog njega izbola nožem.

- On je tada poručio: "Danas do šest sati je svima kraj", seo je u kola i otišao. Posle smo čuli da je ubio Igora... On je očigledno doživeo neko pomračenje uma - kaže meštanin Velikog Polja.

Ovako je uhapšen osumnjičeni Foto: Mup

Šta je okidač?

Žitelji obrenovačkog sela dodaju i da je Srđan u kafani, navodno, čuo da je Igor J. pričao nešto za njega, odnosno da ga je ogovaro.

- S obzirom na to da njegova porodica i porodica Igora J. imaju spor oko neke zemlje, a i Srđanova majka je posle razvoda od njegovog oca počela da živi sa Igorovim bratom, moguće da su ove priče o ogovaranju bile okidač da Srđan prvo naudi Igoru i Miloradu. Bio je vidno besan i unezveren zbog devojke, a onda je čuo i za te priče i napravio je zlo - pričaju zaprepašćeni meštani.

Kako kažu, osumnjičeni je važio za nasilnika i "tukao sve redom po selu".

- Bio je i u zatvoru, a mržnju prema porodici Igora J. je iskazao i kroz pismo koje im je poslao dok je bio iza rešetaka, a u kom je najavio ubistvo - podsetili su meštani.