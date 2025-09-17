AUTO S PRIKOLICOM SLETEO NA PRUGU: Saobraćaj u stanici Golubinci bio obustavljen (foto)
U železničkoj stanici Golubinci jutros u pet sati, automobil sa prikolicom sleteo je na prugu.
Kako su saopštili iz "Infrastruktura železnica Srbije", železnički saobraćaj na levom koloseku u stanici je zbog toga bio obustavljen, a vozovi su se kretali samo po drugom, desnom koloseku.
- Zahvaljujući brzoj intervenciji državnih organa i stručnih službi "Infrastrukture železnice Srbije", automobil je brzo i efikasno uklonjen sa koloseka, nakon čega je ponovo uspostavljen redovan saobraćaj vozova kroz stanicu Golubinci - navodi se u saopštenju i dodaje:
- Ovo je najnoviji primer kako vozači drumskih vozila svojom neodgovornom i nesavesnom vožnjom, ne poštujući saobraćajne propise, direktno ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja.
"Infrastruktura železnice Srbije" zato i ovaj put ponovo upozorava i apeluje na vozače drumskih vozila da posebno u blizini pruge poštuju signalizaciju i saobraćajne propise i voze savesno i odgovorno, kako bi se sprečile nesreće i sačuvali ljudski životi.