Slušaj vest

U železničkoj stanici Golubinci jutros u pet sati, automobil sa prikolicom sleteo je na prugu.

Kako su saopštili iz "Infrastruktura železnica Srbije", železnički saobraćaj na levom koloseku u stanici je zbog toga bio obustavljen, a vozovi su se kretali samo po drugom, desnom koloseku.

Automobil sleteo na prugu u stanici Golubinci Foto: Infrastruktura železnice Srbije

- Zahvaljujući brzoj intervenciji državnih organa i stručnih službi "Infrastrukture železnice Srbije", automobil je brzo i efikasno uklonjen sa koloseka, nakon čega je ponovo uspostavljen redovan saobraćaj vozova kroz stanicu Golubinci - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Ovo je najnoviji primer kako vozači drumskih vozila svojom neodgovornom i nesavesnom vožnjom, ne poštujući saobraćajne propise, direktno ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja.

"Infrastruktura železnice Srbije" zato i ovaj put ponovo upozorava i apeluje na vozače drumskih vozila da posebno u blizini pruge poštuju signalizaciju i saobraćajne propise i voze savesno i odgovorno, kako bi se sprečile nesreće i sačuvali ljudski životi.

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC (35) SLETEO S MAGISTRALE NA PRUGU U SIĆEVAČKOJ KLISURI! Mašinovođa na vreme zaustavio voz, mladić teško povređen (VIDEO)
389ee0e8-1c49-4774-8c6d-1b61a7ee6838.jpeg
HronikaUŽAS NA PRUZI KOD PANČEVA: Voz naleteo na auto, skroz ga smrskao (foto)
1051-ruma-zel-stanica-foto-zorana-jevtic-3.jpg
HronikaAUTO PRELETEO PRUGU, ZAKUCAO SE U KUĆICU, EKSPLODIRAO I ZAPALIO SE: Vozač teško povređen na putnom prelazu između Putinaca i Golubinaca (foto)
Golubinac.jpg
HronikaTRAGEDIJA KOD MALE KRSNE! Lokomotiva udarila ženu na bicikli, nije joj bilo spasa!
3.jpg