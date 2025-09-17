Slušaj vest

Nišlija M. I. (34), osumnjičeni da je 14. septembra u naselju Durlan ubio svog drugara Darka V. (28), na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Ništu branio se ćutanjem. Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo, tužilac je posle saslušanja zatražio da se osumnjičenom odredi pritvor.

U saopštenju VJT u Nišu se navodi da je M.I. iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

- Postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke, da će u kratkom vremenskom roku ponoviti krivično delo i zbog uznemirenja javnosti - obrazložili su iz tužilaštva zbog čega je za osumnjičenog M. I. zatražen pritvor. 

Ovako izgleda mesto zločina u Nišu Foto: Kurir/M.S.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo u nedelju oko 18 časova između zgrada preko puta Osnovne škole "Mika Antić" u naselju Durlan. Ubijeni i osumnjičeni su sedeli u letnjikovcu kada je došlo do svađe.

Darko V. je pokušao da se udalji, ali prema nekim rekostrukcijama, M.I. ga je sustigao i sasuo mu metke u glavu i grudni koš, odnosno srce.

- Ubijeni je radio na građevini, ali je nedavno dao otkaz jer je nameravao da ide u inostranstvo. Osumnjičenog je poznavao, družili su se, ali navodno su se pre izvesnog vremena sporečkali nešto. Kobnog dana su se našli kako bi, navodno, rešili nesuglasice - podseća izvor i dodaje da je osumnjičeni posle ispaljenih hitaca otišao s mesta zločina, ali se ubrzo sam predao policiji.

- PIštolj iz kog je pucao, a radi se o malokalibarskom pištolju, tzv. damskom ili ženskom pištolju, ilegalno je posedovao - kaže izvor.

