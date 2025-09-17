Slušaj vest

Srđan P. (37), koji je u ponedeljak uhapšen u dramatičnoj policijskoj akciji nakon što je, kako se sumnja, pretukao svog daljeg rođaka Milorada J., zapalio mu kuću i ubio mu sina Igora P. (45), namerno ga pregazivši kolima, najavljivao je krvavi pir još dok je bio u zatvoru zbog drugog krivičnog dela, a i ranije je malotretirao i tukao ovu porodicu!

Slađana Nedeljković, novinarka crne hronike, našla se na licu mesta nakon svirepog ubistva, a najnovije detalje podelila je u emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji.

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

Majka je više puta upozoravala policiju da će do zločina doći

- Apel bih pre svega uputila policiji i svim organima reda i institucijama koje su zadužene za rešavanje konflikta u porodici. Kada sam juče bila na terenu u Obrenovcu, majka je otkrila da je nekoliko puta zvala policiju i upozoravala na buduće delovanje njenog sina koji je već nekoliko puta najavljivao ovaj zločin. Dok je bio u zatvoru, na izdržavanju prve kazne, je poslao pismo gde je naveo da će istu porodicu zatrati i da će im zapaliti kuću, dok će svi koji žive u istoj, umirati i gledati kako gori. Mi smo imali uvid u pojedine dokaze. Organi reda moraju prepoznati buduće počinioce i povratnike - kaže Nedeljković i dodaje:

- Kada puštate na slobodu zatvorenika, nakon izdržavanja kazne, morate da uradite psihijatrijsko veštačenje, kako bi sprečili da dođe do ovako kobnih ishoda. On je više puta meštanima u selu nanosio štete po imanjima. Razgovarali smo sa čovekom kome je on razlupao prozore na kući. Između te dve porodice: osumnjičenog i žrtve je postojao konflikt koji je trajao godinama. Kako sam uspela da saznam od majke odgovornog za ovaj zločin, navodno je član porodice čoveka koji je ubijen pretukao njenu svekrvu i ovo je kako ona kaže, jedan od povoda i mogući motiv zločin. Sudili su se oko određenog imanja, to je 20 ari placa za koji ljudski život ne bi trebao da plati. Konflikti treba da se rešavaju na lokalnom nivou.

Ubicao došao kod čoveka, koji ga je uputio ka crkvi

- Na terenu sam razgovarala i sa čovekom kod koga je ubica nakon zločina došao. Ubica je bio izgreban po rukama i go do pojasa. Tada mu je ukazao pomoć i nije bio svestan o zločinu. Ubica mu je rekao da je pao sa kvada i pitao ga je gde je crkva. Taj čovek je kasnije pomogao policiji. Policija ga je i uhapsila na njivi nedaleko od crkve - kaže Nedeljković i dodaje:

- On je pretio jednoj porodici koja živi u tom selu, nakon čega je ista dobila policijski nadzor. Ukoliko su te pretnje shvaćene ozbiljno, zašto policija nije reagovala? Majka njegova mi je priznala da je on od nedavno počeo da koristi psihoaktivne supstance. Porodica odgovornog je jako besna, a njihov deo priče je izuzetno bitan. Kako sam ja uspela da saznam, navodno je majka odgovornog bila u braku sa bratom ubijenog tako da je teško sagledati šta se zapravo dešavalo.

