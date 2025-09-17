Slušaj vest

Vrnjačka Banja zavijena je u crno od 11. septembra kada je Mina M. (35) stradala na Novskoj rivijeri kod Luštice, a porodica i bliski prijatelji danas su je ispratili na večni počinak.

Porodica i rodbina zbog čitave dokumentacije koja je bila potrebna kako bi telo preuzeli, čekali su dugo na organizaciju sahrane kako bi se od nje oprostili po poslednji put. Naime, Mina se utopila u Crnoj Gori, a jake morske struje odnele su telo u Hrvatsku, zbog čega su procedure oko preuzimanja i transportovanja tela u Srbiju trajale malo duže.

Foto: Društvene Mreže

Pogreb je održan danas na groblju u Vrnjačkoj Banji, a pored najbližih, prisustvovao je veliki broj ljudi koji su voleli i poštovali Minu.

Na crno belim stranama današnjih novina, pojavila se i potresna čitulja koju potpisuju braća i sestre nastradale devojke.

- Otišla si iznenada, prerano, ostavljajući prazninu koju ništa ne može da popuni. Tvoj osmeh, tvoja dobrota i tvoja snaga živeće zauvek u svakom od nas. Zauvek ćeš biti deo nas, deo svakog dana, svake misli, svake tišine. Ne postoji oproštaj za ljubav ovako veliku. Postoji samo večno - nedostaješ. U večnosti te grle, tvoja braća i sestre - navodi se u jednoj od čitulja.

Foto: čitulje/Novosti

Mina je, podsetimo, stradala kada su je veliki talasi povukli sa stene dok se fotografisala sa prijateljicom. Njeno telo pronađeno je nešto manje od 24 sata nakon utapanja, u hrvatskim vodama, između Prevlake i Cavtata, nakon što su jake struje odnele njeno telo.

Pretpostavlja se da se Mina nakon snimanja suviše približila ivici i upala u more. Prema onome što je rečeno, jake struje odvukle su telo u hrvatske vode, iako su spasioci u Crnoj Gori uočili da telo pluta na površini mora, nisu mogli da mu priđu zbog velikih talasa.

Posle nesreće za medije je govorila jedna od njenih sestara.