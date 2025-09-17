Slušaj vest

Radnik koji se jutros oko devet sati popeo na kran na jednom gradilištu u Aranđelovcu i pretio da će da skoči, sišao je na bezbedno! Kako saznajemo, drama koja je trajala satima završena je.

- Muškarac, inače državljanin Turske, pretio je da će skočiti sa građevinske mašine. Na teren su odmah upućeni policija i Hitna pomoć. Bio je angažovan i pregovarački tim MUP. Posle skoro tri sata, radnik iz Turske je sišao s krana - kaže izvor i dodaje da ga je policija preuzela.

- Odveden je u policijsku stanicu da da izjavu - kaže izvor.

Šta je nateralo muškarca da se popne na veliku visinu i da preti samoubistvom nije još uvek utvrđeno.

- Policija uzima izjavu od njega, tako da će se nakon toga znati više detalja - dodao je sagovornik.