TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD LAZAREVCA, IMA POGINULIH: Sudarili se kamion i automobil u mestu Šopići
U mestu Šopići kod Lazarevca dogodio se stravična saobraćajna nesreća, a jedna osoba je nastradala.
Kako Kurir saznaje, udes se dogodio oko 13 časova, a na lice mesta su izašli policija i Hitna pomoć.
- Došlo je do sudara kamiona i automobila. Poginula je osoba iz automobila. Polciija na licu mesta obavlja uviđaj nakon čega će se znati kako je došlo do ove tragedije - kaže izvor.
