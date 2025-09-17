Slušaj vest

U mestu Šopići kod Lazarevca dogodio se stravična saobraćajna nesreća, a jedna osoba je nastradala.

Kako Kurir saznaje, udes se dogodio oko 13 časova, a na lice mesta su izašli policija i Hitna pomoć.

- Došlo je do sudara kamiona i automobila. Poginula je osoba iz automobila. Polciija na licu mesta obavlja uviđaj nakon čega će se znati kako je došlo do ove tragedije - kaže izvor.

Ne propustiteHronikaAUTOMOBIL UNIŠTEN! Teška saobraćajna nesreća na putu Kraljevo - Raška (FOTO)
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaAUTOMOBILOM SLETEO S PUTA I ZAKUCAO SE U VRTIĆ Strašna saobraćajna nesreća u Nišu (FOTO)
samoubistvo-pokus-censored.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA NOVOM BEOGRADU! "Reno" naleteo na pešaka (51) u punoj brzini, lekari mu se bore za život!
WhatsApp Image 2024-10-05 at 1.15.04 PM (1).jpeg
HronikaSUDAR KAMIONA I AUTA NA PUTU PREMA STAROJ PAZOVI: Jedna osoba ostala zaglavljena, vatrogasci je izvlačili
Deo magistralnom puta foto s.u..JPG