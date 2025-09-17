Slušaj vest

Državljanin Srbije Nenad Mitrović (44) u utorak uveče ubio je svoju suprugu Zlaticu (44) hicima iz pištolja i teško ranio njihovu ćerku K. M. (24) i njenog partnera (26) u stanu u Beču! Kako prenose austrijski mediji, u stanu ove porodice pronađeno je i dvoje dece.

- Deca su nepovređena, a policija je u stanu zatekla užas, Zlatici nije bilo spasa, ćerku i zeta su odmah prevezli u bolnicu - kaže izvor.

Mitrović je ćerki pucao u glavu i lekari joj se bore za život. Njen dečko je, takođe, pogođen hicima iz pištolja, ali on se nalazi van životne opasnosti.

Nenad i Zlatica Mitrović Foto: Privatna arhiva

Kako ističe izvor Kurira, cela porodica poreklom iz Srbije je živela u stamu u ulici Vorgartenštrase, a kobnog dana, ćerka K. M. rekla je komšinici da joj se roditelji razvode, da znaju ukoliko se iz stana bude čula buka.

Motiv ubistva, kako navode istražitelji, mogao bi biti upravo razvod braka, međutim, dalja istraga je u toku, nakon čega će se znati više informacija.

Kako su za austrijske medije ispričale komšije porodice Mitrović, zločinu je prethodila glasna svađa u stanu. Kada su policajci stigli na lice mesta, zatekli su osumnjičenog muškarca na ulici, nakon čega je on zapucao i u austrijske specijalce. Policajci su uzvratili vatru, a on je uspeo da sedne u "mercedesu" i odveze se nekoliko ulica dalje. Policajci su odmah otpočeli poteru za njim, ali se on brzo zaustavio.

- Zatečen je mrtav u automobilu, pištolj je bio pored tela. Pretpostavlja se da je izvršio samoubistvo. Međutim, kako su i policajci pucali, daljom istragom biće utvrđeno da li se Mitrović ubio ili ga je pogodio policijski metak - navode izvori.

Foto: Privatna arhiva

Portparolka austrijske policije Džulija Šik, rekla je da je osumnjičeni muškarac "pronađen mrtav u svom vozilu", a obdukcija će utvrditi da li se Srbin ubio oružjem pronađenim u automobilu ili ga je policija pogodila tokom razmene vatre.

Inače, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji navodno prikazuje vatreni okršaj između osumnjičenog Srbina i policije na ulicama Beča.