Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 16. septembra 2025. godine na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu otkrili i privremeno zadržali robu svetski poznatih marki, vrednu preko 23.000 evra.

Foto: Uprava Carina

Detaljnom kontrolom su u prtljagu putnika pronađeni ručni časovnik "Rolex", dve ženske tašne, dve ešarpe i naočare za sunce robne marke "Louis Vuitton" i ženski kaiš "Burberry".

Neprijavljena roba će biti zadržana do okončanja postupka pred sudom.

