ZAPLENJEN KOFER KRCAT LUKSUZNOM ROBOM Na aerodromu "Nikola Tesla" carinici posle pretresa ostali u šoku (foto)
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 16. septembra 2025. godine na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu otkrili i privremeno zadržali robu svetski poznatih marki, vrednu preko 23.000 evra.
Foto: Uprava Carina
Detaljnom kontrolom su u prtljagu putnika pronađeni ručni časovnik "Rolex", dve ženske tašne, dve ešarpe i naočare za sunce robne marke "Louis Vuitton" i ženski kaiš "Burberry".
Neprijavljena roba će biti zadržana do okončanja postupka pred sudom.
