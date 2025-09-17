Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su uhapsili V. Z. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, prilikom pretresa njegove kuće, policija je pronašla 712 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, manju količinu biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i digitalnu vagicu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

