Osumnjičenom V. Z. (35) određeno zadržavanje do 48 sati
UHAPŠEN DILER IZ INĐIJE: Policija u njegovom stanu pronašla amfetamin i marihuanu!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su uhapsili V. Z. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, prilikom pretresa njegove kuće, policija je pronašla 712 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, manju količinu biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i digitalnu vagicu.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
