U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Srđan P. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je 15. septembra 2025. godine u Velikom Polju, GO Obrenovac, na podmukao način lišio života I.J. i jer je požarom izazvao opasnost za imovinu veće obima.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvoriz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Jezivi zločin u Velikom Polju kod Obrenovca Foto: Instagram

Naredbom o sprovođenju istrage Srđanu P. se na teret stavljaju krivična dela Teško ubistvo i Izazivanje opšte opasnosti.

Rekonstrukcija događaja

Postoje osnovi sumnje da se Srđan P. najpre oko 11.30 časova u ulici Jovan Jovanović Zmaj, verbalno sukobio sa ocem i nevenčanom suprugom sada pokojnog I.J., pa je benzinom iz kanistera koji je prethodno poneo sa sobom, polio i zapalio pomoćni objekat kuće koji je delimično izgoreo, nakon čega se udaljio sa lica.

Kuća koju je spalio ubica iz Obrenovca Foto: Kurir, Društvene Mreže, Kurir.rs, Kurir

Istog dana oko 12:40 časova, u ulici Jovana Miličevića dok je upravljao automobilom marke "reno" Srđan P. je, kako se sumnja, lišio života oštećenog I.J. tako što ga je vozilom udario dok je upravljao biciklom u traci u suprotnom smeru, a koji tom prilikom nije očekivao napad.

Na taj način mu je naneo povrede usled kojih je I.J. preminuo oko 13.15 časova.

Kurir.rs

