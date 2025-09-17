Slušaj vest

Suđenje narko-bosu Zoranu Jakšiću, koji je pronađen mrtav 28. jula u ćeliji zatvora u Peruu nastavljeno je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu, jer Srbija i dalje zvanično nije obaveštena da je on preminuo.

- Sudeći po tome da je suđenje Jakšiću nastavljeno, to znači da sud zvanično nije obavešten o njegovoj smrti. Kada bude stigao zvaničan dokument, postupak protiv njega biće obustavljen, ali će se nastaviti suđenje ostalim optuženima - objašnjava sagovornik Kurira.

Zoran Jakšić Foto: Printscreen

Jakšić je, podsetimo, pred sudom u Beogradu optužen kao jedan od organizatora takozvanog balkanskog kartela kom se sudi za šverc više od sedam tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Kao dokaz u optužnici navedeni su i pisma koja je iz zatvora slao i davao instrukcije oko nabavke i plaćanja kokaina. Tužilaštvo tvrdi da je njegov rođak, optuženi Vladan Soldo, postupao po njegovim instrukcijama i po nalogu Jakšića novac koji je čuvao zakopan u plastičnim burićima, ulagao u kokain koji je kupovan direktno od proizvođača a potom prekookenaskim brodovima transportovan u Evropu.

U porukama sa Skaja, koje su danas izvedene na suđenju balkanskom kartelu, koji su svetske policije označile kao jednu od vodećih kriminalnih grupa kada je šverc kokaina u pitanju, sagovornici u januaru 2020. dogovaraju transport kokaina brodom.

-Ćelavi stigao u Kolumbiju, pita jel se zna koji je brod u opticaju. Po njima bi bilo idealno da je 17 januara - piše u poruci od 4. januara.

- Brod je brate moj 20-25. januara.

- To je prvi brot brate moj, a kada se planira drugi, da to imamo kao opciju?

- Drugi brod je razlika nekoliko dana.

U porukama, dogovaraju da drogu na brod prebace čamcima: Iimalo 2.600 spremnih, čamcima, dva puta po 1.300".

Prema optužnici, u januaru 2020. pripadnici kriminalne grupe dogovoravali su transport kokaina koji je zaplenjen u februaru, na brodu"Aresa" na Arubi.

Pripadnik klana, koji je u to vreme boravio u Južnoj Americi, direktno je izveštavao pripadnike grupe o utovaru kokaina i slao fotografije.

- Velika molba, da paketi budu spakovani kako si ih ti učio, nemoj da se rastegne mreža, pa da se napravi haos. Ako zaglave dizalicu, gotovi smo - daje mu instrukcije pripadnik kartela, a on mu šalje slike spakovanog i pričvršćenog kokaina u džakovima.

Podsetimo, pripadnici balkanskog kartela, prema tvrdnjama tužilaštva, pre zaplene velikog tovara kokaina, razmenjivali su i fotografije tovara na kom su bile oznake "Drina" i "777", njegovog utovara s plaže na ribarski brod, a potom na "Aresu".

- Neka lepo sve to spakuju, treba četvrtinu tone podići i spakovati.Jer uneti u čamac toliku silu je haos, posle treba napraviti i balans na čamcu - piše u jednoj od poruka pred utovar na ribarske čamce.

U danima kada dogovaraju utovar, pominju i "Ćelavog".

- Spremili smo brate Ćeavom 1.500, ovo mu je biti ili ne biti.

- Ne razmišljam ja brate o Ćelavom, da ga ta bagra tamo ne izlaže. Uhvati me malo nervoza, izvini brate moj.

Na dan kada je kokain zaplenjen, 24. februara 2020. na brodu koji je zvanično prevozio otpad, dobili su informaciju da je policija na brodu: "Brate moj, priveli su ih na Arubi, šest policajaca je na brodu. Vrte se u krug, kontrola još traje".

Među pripadnicima klana zavladala je panika da li je policija pronašla drogu sakrivenu u rezervoarima za benzim i pažljivo su pratili kretanje broda.

- Razmišljajući zdravim razumom, da su bilo šta našli, ne bi ih pustili sa sidra da se vrte u krgu.

- Troše gorivo, nama štek nije u tim malim, nego u većem. Koliko im treba vremena da ga isprazne?

- Rus kaže 10 dana treba da voze.

- Samo da posada bude smirena, znaju gde je štek, samo da ne gube prisebnost i hladnoću - navodno je dok je trajao pretres napisao Pink Panter Mladen Lazarević.

Mladen Lazarević Foto: čitaalac Kurira

Međutim, policija je toga dana pronašla drogu i uhapsila celu posadu.

- Hoćemo li u šetnju brate moj, da lakše zajednički ćelamo i preživljavamo muku.

- Hoćemo brate moj naravno.

- Da još ništa ne javljam Ćelavom brate moj, mislim da je rano?

- Za loše vesti brate, nikad nije kasno.

Potom, kada su bili sigurni da je droga zaplenjena, potpuno su "potonuli", a neke od poruka koje su kako tvrdi tužilaštvo razmenili optuženi Grigorije Peljević, Miroslav Starčević i Ljubiša Lindo, bile su:

- Dal je moguće brate moj da nemamo ni malo sreće.

- Dođe mi da plaćem od muke brate moj. Nemam snage da trepćem.

- Ni ja, brate moj, ne znam šta da kažem, treba preživeti ovo.